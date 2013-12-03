به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علیرضا منصوریان درباره آخرین وضعیت تیم ملی زیر22 سال گفت: روز یکشنبه، نشستی با علی کفاشیان درباره کلیه مسایل تیم ملی زیر 22 سال، نفرات تیم ملی و تعداد نفرات کادرفنی و نحوه برگزاری اردوی کیش، بازی با کره‌جنوبی، حضور سیامک آزادی بدنساز تیم ملی که قرار است از هلند به ما ملحق شود و همچنین حضور صالح مصطفوی آنالیزور تیم الجزیره امارات که سال گذشته عضو گروه والتر زنگا بود برگزار کردیم که رئیس فدراسیون قول همه حمایت‌ها را داد.

وی افزود: البته مسایل جانبی هم بین من به عنوان سرمربی تیم ملی و رئیس فدراسیون مطرح شد که در حال حاضر قابل طرح نیست. جا دارد که تشکر ویژه‌ای از علی کفاشیان داشته باشم چون اگر از رئیس فدراسیون کره‌جنوبی، تقاضای بازی دوستانه نمی‌کرد، انجام این دو بازی دوستانه در کیش میسر نمی‌شد.

سرمربی تیم فوتبال زیر 22 سال در ادامه درباره گفتگویی که امروز در برخی روزنامه‌ها از قول منتشر شده، اظهار داشت: امروز دیدم در یکی از روزنامه‌ها گفتگویی به نقل از من چاپ شده که البته در خصوص این مصاحبه من قبلا با یک خبرگزاری مصاحبه کرده بودم. در این مصاحبه چاپ شده، تیتری را انتخاب کرده‌اند که به صورت زیرکانه‌ای می‌خواسته مصاحبه من را به مسیر مقایسه دو رئیس کنونی و رئیس قبلی فدراسیون ببرد و به گونه‌ای وانمود کنند که من در حال مقایسه محمد دادگان و علی کفاشیان هستم درحالیکه این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که دوست دارم هیچ سوتعبیری از گفتگوی من نشود چرا که محمد دادگان رئیس سابق فدراسیون شخص قابل احترامی است و بازیکن باشگاه پرسپولیس و تیم ملی بوده است و برای فوتبال ایران زحمات بسیاری کشیده است اما من با فدراسیون کنونی قرار داد دارم و اگر مواقعی به برخی مسایل فنی و لجستیکی اعتراضی داشته‌ام، اما هرگز فراموش نمی‌کنم علیرضا منصوریان در فدراسیون علی کفاشیان وارد عرصه مربیگری ملی شد و در حال حاضر تولید و خروجی این فدراسیون هستم. دو سال و خرده‌ای است که با کارلوس کی‌روش کار می‌کنم و چند ماهی هم با افشین قطبی کار کردم.

منصوریان تاکید کرد: در واقع به خاطر کار کردن با این دو مربی بود که مسیر مربیگری‌ام تغییر کرد. یاد گرفتم که تیم و گروه فنی داشته باشم و برای جز به جز مسایل تیمم کارگروه تشکیل دهم و بتوانم همه مسایل را کنترل کنم تا به موفقیت برسم.

وی عنوان کرد: یک ضرب المثل بین فوتبالیست‌های بزرگ هست که دوست دارم در این گفتگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال بکار ببرم. هیچوقت یاد نگرفته‌ام به داخل غذای اعضای خانواده ام، آب دهانم را بیندازم. من قدرناشناس نیستم و همه من را می شناسند.جمله ای که من از دادگان به کار بردم مربوط به حضور وی در برنامه نود چهار سال پیش بود که در گفتگو با مجری به نکته‌ای اشاره کرد و اصلا منظور من این نبود که رئیس فعلی و قبلی را مقابل هم قرار بدهم یا بخواهم مقایسه‌ای بین عملکرد این دو رئیس داشته باشم.

سرمربی تیم فوتبال زیر 22 سال همچنین تاکید کرد: هر که مرا می شناسد، می‌داند هیچ وقت گذشته را فراموش نخواهم کرد. هر کسی به من خدمتی کرده باشد تا آخر عمر فراموش نمی‌کنم و همیشه مقابل چشمانم وجود دارد. می‌توانید از دوستان نزدیکم بپرسید که من را خیلی خوب می‌شناسند.

وی اضافه کرد: در مراسم مرحوم دهداری شرکت کردم تا نشان دهم که گذشته را هرگز فراموش نمی‌کنم و قدردان همه کسانی که به من سرسوزنی خوبی کرده‌اند، هستم اما بازهم می‌گویم تیتر مصاحبه من طوری انتخاب شده است که فضای سوء تعبیر فراهم شود در حالیکه منظورم هرگز این نبوده که مقایسه‌ای انجام دهم و بگویم فدراسیون فوتبال برای من کار نکرده است یا هیچ امکاناتی برای ما فراهم نشده است.

منصوریان در ادامه یادآور شد: ممکن است قرارداد من در تیم های ملی یک دهم یک مربی باشگاهی باشد اما به اندازه ده برابر قراردادم از تجربه کی روش و قطبی استفاده کرده‌ام و این برایم خیلی ارزشمند است.

وی اظهار داشت: بازهم اعلام می‌کنم از تیتری که روزنامه‌ها نوشته اند سو تعبیر نشود و من از صحبتهای محمد دادگان در برنامه 4 سال پیش نود، برای مدیریت خودم مثال زده و بازگو کردم، حتی گفتم اگر می‌خواهم در کار مربیگری موفق شوم، باید دخل و تصرف بیشتری داشته باشم و این را از کی‌روش یاد گرفته‌ام که در امور مدیریتی تیمش به خوبی و به جا دخل و تصرف دارد، به همین دلیل موفق است.

سرمربی تیم فوتبال زیر 22 سال در پایان گفت: من مدیریت مربیگری خود را مثال زدم و منظورم مقایسه مدیریت دو فدراسیون نبوده است. من امروز با یکی از شبکه‌های رادیویی هم گفتگو کردم و همه حرف‌هایی که در گفتگو با سایت فدراسیون بر زبان آوردم، را آنجا هم گفتم.