مشاغل خانگی مشکل اقتصادی شهرهای کوچک را حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالله موسوی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه ساماندهی وتوسعه اشتغال روستاها و شهرهای زیر 20هزار نفر که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهارداشت: در پرتو مشاغل خرد و خانگي، مشكل اقتصاد و اشتغال برخي از اقشار جامعه به ويژه در روستاها و شهرهاي زير 20هزار نفر جمعيت تا حدودي حل مي شود.



وی با بیان اینکه با حركت هاي نويني كه در دولت جديد انجام مي شود، شاهد تحولات خوبي در زمينه اشتغال خواهيم بود افزود: بايد نيروي انساني را بر اساس نياز بازار كار، تربيت كرد تا از هدر رفت منابع انساني جلوگيري شود.



این مسئول در ادامه خواستار تسهيل در صدور مجوز براي بنگاه هاي اقتصادي كوچک و وصل كردن آنها به بنگاه هاي بالادستي در راستاي اشتغال زايي در روستاها و شهرهاي كوچک شد و بر استفاده از تجارب كميته امداد حضرت امام خميني(ره) در اين زمينه تاكيد كرد.



موسوی با اشاره به وظايف اعضاء كميته بر اشتغال پايدار، تشكيل جلسات ماهانه، ارائه پيشنهادهاي مؤثر در تحقق فرصت هاي اشتغال، شناسايي پتانسيل اشتغال در مناطق و اجراي طرح هاي با بازده بالا در سطح شهرستان تأكيد كرد.



وی سرمایه گذاری و توسعه اشتغال در روستاها را اقدامی شایسته در راستای تولید، خودکفایی، محرومیت زدایی و جلوگیری از مهاجرت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر این طرح با مسئولت کمیته امداد حضرت امام (ره) انجام و روستاها و شهرهای شهرستان را شامل می شود.



موسوی با اشاره به شناسایی طرح های خودکفایی توسط کمیته امداد حضرت امام(ره)، به ظرفیت ها و قابلیت های سرمایه گذاری در مناطق مشمول طرح در شهرستان اشاره کرد و افزود: شهرستان آوج به واسطه موقعیت جغرافیایی، آب و خاک و هوای مناسب کشاورزی و باغداری، صنایع دستی و مناطق متعدد گردشگری دارای قابلیت های ویژه ای برای توسعه اشتغال و کار آفرینی است که با همفکری و استفاده از ظرفیت های مردمی دستیابی به نتیجه دلخواه میسر خواهد بود.



وی تصریح کرد: پرداخت وام باید سرمایه و اشتغال ایجاد کند و به همین منظور لازم است آموزش، برنامه مدون و منطبق با نیاز جامعه همراه فرآیند مشخص، توسعه فرهنگ کار، استفاده از فکر، ایده و خلاقیت و در نهایت مشاوره در انجام طرح و هدایت و نظارت آن تا مراحل پایانی کار مد نظر قرار گیرد.