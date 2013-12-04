روزی می رسد که همه از حزب الله به خاطر حضور در سوریه تشکر کنند / مانع جنگ داخلی در لبنان شدیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نصرالله در ادامه با شبکه او تی وی لبنان در خصوص رابطه حزب الله با بحران سوریه گفت موضع حزب الله در خصوص پرونده سوریه از ابتدای بحران این گونه بود که صبر کرد تا حقیقت اوضاع روشن شود، هنگامی که حوادث سوریه آغاز شد، ما از دوستی خود برای جلوگیری از کشانده شدن سوریه و تمام قدرتهای منطقه به آنچه رخ داد، تلاش کردیم، حزب الله به صورت غیر مستقیم با کشورهایی که از برخی گروه های مسلح در سوریه حمایت می کنند، برای جلوگیری از آنچه در سوریه رخ می دهد، تماس برقرار کرد.

وی افزود همزمان به تماس با رهبری سوریه پرداختیم و با استقبال شدید رئیس جمهور اسد در خصوص اصلاحات روبرو شدیم. با این حال تمام طرف های اپوزیسیون سوریه و برخی رهبران اخوان و گروه های افراطی به تهدید ما پرداختند.

وی گفت با این حال در ابتدای حوادث سوریه، ما خواستار حل سیاسی و اجتناب از گزینه نظامی شدیم، اما از همان ابتدا کشورهای بزرگ و برخی کشورهای منطقه ای تصمیم گرفتند نظام سوریه را از راه نظامی سرنگون کنند.

دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد در مناطقی که لبنانی ها در القصیر سوریه زندگی می کردند، وقتی ارتش سوریه حضور داشت، ما دخالت نکردیم، اما وقتی ارتش مجبور شد از این منطقه برود، مردم منطقه به ما پناه آوردند، 30 هزار لبنانی در مقابل دو گزینه بودند یا روستاهایشان را ترک کنند و یا اینکه تصمیم بگیرند از خود دفاع کنند، که آنها تصمیم دوم را برگزیدند.

وی افزود دولت لبنان در حق لبنانی های مقیم القصیر کوتاهی کرد و آنها خود تصمیم گرفتند از خود دفاع کنند. نصرالله تاکید کرد حزب الله به این دلیل در القصیر وارد شد که طرحی برای اشغال روستاهای این منطقه از سوی افراد مسلح وجود داشت.

وی افزود ما در ابتدا 40 تا 50 نفر از نیروهای خود را فقط به منطقه سیده زینب(س) در حومه دمشق به منظور کمک به کسانی که از مرقد مطهر حمایت می کردند، فرستادیم.



وی گفت اگر گروه های مسلح، حرم مطهر حضرت زینب(س) را تخریب می کردند، فتنه ای در منطقه رخ می داد.



دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد دهها لبنانی در کنار افراد مسلح در سوریه جنگیدند و کشته شدند و خبر آن را اعلام نکردند، ولی ما شهدای خود را اعلام و به آنها ا فتخار می کنیم و در روز روشن، آنها را تشییع می کنیم.



وی تاکید کرد ورود ما به سوریه منطقی و واقع بینانه بود، ما با تصمیم ایران وارد سوریه نشدیم، بلکه تصمیم ما کاملا مستقل بود، و آنچه که گفته می شود ما به خاطر درخواست ایران دخالت کردیم، صحت ندارد.

دبیرکل حزب الله افزود تصویری که از من با امام خامنه ای پخش شده، مربوط به دو سال قبل از نبرد القصیر است.

وی تصریح کرد اینکه گفته می شود نظام سوریه ارتش خود را بیرون کشید تا ما را به داخل سوریه بکشاند، بی اساس است، بلکه واقعیت ارتش سوریه و ماهیت منطقه، ارتش را به خروج از برخی مناطق وادار کرد.

وی در خصوص تاثیر بحران سوریه بر اوضاع امنیتی عراق و لبنان اظهار داشت از زمان آغاز تحولات سوریه، اقدامات امنیتی در عراق افزایش یافت و گروههای مسلح بر بیشتر مناطق مرزی و روستاها و شهرهای سوریه که همجوار عراق است، مسلط شده و آنجا را به اردوگاههای خود تبدیل کردند و از آنجا خودرو بمبگذاری شده به عراق ارسال می شد.



نصرالله پرسید اگر سوریه به دست گروه های مسلح می افتاد، آینده لبنان چه می شد؟ اگر افراد مسلح بر مناطق مرزی با لبنان مسلط می شدند، ما در معرض دهها خودرو بمبگذاری شده قرار می گرفتیم.

وی به کشف سه خودرو بمبگذاری شده اشاره کرد که آماده ارسال به لبنان از منطقه النبک سوریه بود.



نصرالله خطاب به جریان 14 مارس اعلام کرد که اگر سوریه به دست گروههای مسلح بیفتد، آنها چه تضمینهایی به لبنانی ها خواهند داد.



وی تاکید کرد روزی خواهد رسید که به خاطر دخالت در سوریه از ما تشکر کنند، میزان حمایت ملت لبنان از ما به دخاطر دخالت در سوریه بیشتر از میزان تایید جنشبهای مقاومت از سال 1982 تا دهه نود است.



وی افزود سعد الحریری و عقاب صقر(از رهبران جریان المستقبل) در اعزام افراد مسلح و سلاح به سوریه دست دارند.

وی افزود در خصوص حجم دخالت حزب الله در سوریه بزرگنمایی شده است، در استانهایی مانند درعا، السویداء، القنیطره، دیرالزور، شمال حلب و شمال ادلب، حتی یک رزمنده حزب الله هم حضور ندارد، حضور ما منحصر به دمشق و حمص و مناطق مجاور لبنان است.



نصرالله تاکید کرد حضور ما در سوریه، اهمیت دارد و یک عامل کمکی است، کسانی که امروز در القلمون با گروههای مسلح می جنگند، ارتش و نیروهای دفاع مردمی سوریه هستند.

وی خاطر نشان کرد تعداد شهدای حزب الله در سوریه، کمتر از تعدادی است که پیش بینی می کردیم.



نصرالله تصریح کرد هیچ یک از رزمندگان حزب الله در اسارت گروههای مسلح نیستند، اما پیکرهایی از شهدای ما در اختیار آن گروهها هستند که ما آنها را رها نخواهیم کرد.

وی ادعای برخی رسانه های 14 مارس مبنی بر شهادت 600 نفر از رزمندگان حزب الله در غوطه را بی پایه و اساس و جزء رویاهای آنها دانست.

دبیرکل حزب الله در خصوص راه حل بحران سوریه گفت سرنگونی نظام سوریه از راه نظامی دیگر مطرح نیست و جهان به سمت راه حل سیاسی بحران حرکت می کند، اما همچنان عربستان در این زمینه مانع تراشی می کند.

به گزارش مهر، نصرالله افزود عربستان همچنان بر جنگ تا آخرین قطره خون پافشاری می کند و با هیچ راه حل سیاسی موافق نیست.



وی با اشاره به رنجی که مردم سوریه از وجود تروریست های خارجی می برند، افزود بیشتر نظامهای اروپایی و عربی، خطوط تماس را با نظام سوریه بازگشایی کرده اند.

دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد بحران سوریه فقط باید به دست سوریها و از راه سیاسی حل شود.

نصرالله تصریح کرد اگر نظام سوریه فقط به قدرت نظامی متکی بود، نمی توانست سه سال مقاومت کند و این نظام از پایگاه مردمی بالایی برخوردار است.

دبیرکل حزب الله در خصوص اوضاع داخلی لبنان گفت برخی می گویند آنچه در لبنان رخ می دهد، به خاطر دخالت حزب الله در سوریه است که من معتقدم اینگونه نیست، این حوادث به خاطر طرح بزرگی در منطقه رخ می دهد، پیش از دخالت حزب الله در سوریه، درگیریهای متعددی در طرابلس رخ داده بود.

وی بار دیگر تاکید کرد اگر در سوریه دخالت نمی کردیم، 30 یا 300 خودرو بمبگذاری شده وارد لبنان می شد.

وی با بیان اینکه، حزب الله از پیامدهای بحران سوریه و تاثیرات آن بر لبنان کاست، افزود ما تایید می کنیم که گردان عبدالله عزام مسئول انفجار سفارت ایران است و معتقدم این انفجار تحت مدیریت سازمان اطلاعات سعودی انجام شد.



نصرالله خاطر نشان کرد معتقدم بسیاری از انفجارهایی که در عراق رخ می دهد، تحت مدیریت سازمان اطلاعات سعودی انجام می شود.

وی با ابراز تاسف از انفجارهای طرابلس و اینکه به خاطر این انفجارها بسیار اندوهگین شده است، از دولت لبنان خواست مسئولیت خود برای حل بحران طرابلس را برعهده بگیرد.

وی در خصوص تشکیل دولت جدید لبنان خاطر نشان کرد فرمول 9-9-6 منطقی و مناسب ترین فرمول برای تشکیل دولت و به نفع همه لبنانی هاست.



نصرالله افزود عربستان، جریان 14 مارس را تحریک می کند که با تشکیل دولت لبنان بر اساس این فرمول موافقت نکند، در حالی که این فرمول منافع ملی لبنان را محقق می کند.

دبیرکل حزب الله همچنین گفت ما خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اینکه گروه ما، نامزد واحدی را برای ریاست جمهوری معرفی کند. ما بر ضرورت گفتگو و ارتباط میان همه لبنانی ها تاکید می کنیم.

وی با ابراز شگفتی از اینکه حزب الله را مسئول حوادث اخیر در دانشگاه الیسوعیه معرفی کرده اند، تاکید کرد حزب الله مسئول این حوادث نیست،با این حال من شخصا با هرگونه بی احترامی به رهبران هر گروهی مخالف هستم.

نصرالله افزود اگر مشخص شود کسانی که بر روی دیوارهای دانشگاه الیسوعیه شعار نوشته اند، از حزب الله هستند، تعهد می دهم آنها را تحویل مقامات لبنانی دهم.

وی با بیان اینکه حزب الله خواهان تشکیل دولت واقعی و فراگیر است، در خصوص اهانت برخی به وی گفت از همه دوستداران و علاقه مندان خود می خواهم به هیچ کسی توهین نکنند و ما اگر بخواهیم واکنش نشان دهیم، به دستگاه قضایی متوسل می شویم.