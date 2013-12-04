ایجاد بازارچه مرزی دهلران دارای مزیت های فراوانی برای منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد علیزاده صبح چهارشنبه در جریان بازدید از سایت بازارچه مرزی دهلران گفت: زیر ساختهای این بازارچه تا حدودي فراهم شده است.

وی افزود: با توجه به ظرفیت های شهرستان در بخش هاي صنعتي، كشاورزي، نفت و گاز ایجاد این بازارچه موجب رونق اقتصادی،ایجاد اشتغال وتوسعه دهلران می شود.

فرماندار دهلران به رایزنی های انجام شده با فرماندار العماره در این خصوص اشاره و افزود: با توجه به رايزني ها و تشريح ظرفيت ها و مزيت هاي اين بازارچه طرف عراقی نیز مایل به ایجاد این باراچه است

وي افزود: اخيراً نيز از فرماندار العماره براي بازديد از سايت اين بازارچه دعوت شده است.

عليزاده به 220 كيلومتر مرز مشترك دهلران با كشور عراق اشاره و افزود: استان ميسان از استان هاي همجوار با شهرستان دهلران در كشور عراق است كه با دهلران كمتر از 150 كيلومتر فاصله دارد.

فرماندار دهلران تصريح كرد: وجود كارخانه سيمان، آجر و گچ از ديگر مزيت هاي اين شهرستان مرزي در بعد صنعت و معدن است.

علیزاده گفت: امكان دسترسي به حمل و نقل ريلي و هوايي به فاصله كمتر از 100کیلومتر به استان خوزستان از ديگر مزيتهاي اين بازارچه مرزي است.