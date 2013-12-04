عملکرد 100 روزه سازمان بیمه سلامت تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به ضرورت الزام ادغام و یکپارچگی صندوقهای بیمه‌ای در سطح کشور گفت: در حال حاضر هرکدام از صندوقهای بیمه‌ای کشور دارای ساز و کار مشخصی برای خود بوده و برای بیمه شدگان خود از منابع عمومی دولت ارائه خدمات می‌کنند، در این میان تنها صندوق تامین اجتماعی است که در راستای ضوابط و وظایف قانون عمل می‌کند.

وی همچنین در راستای یکپارچه سازی صندوق‌های بیمه‌ای افزود: برای رسیدن به این مهم در کشور باید یکسری الزامات را اجرایی کنیم از جمله:

- اجرای بند «الف» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه در سطح کشور (اجرای پوشش فراگیر همگانی و اجباری بیمه سلامت برای تمامی آحاد جامعه)

- یکسان سازی منابع مالی ورودی تمامی صندوقهای بیمه‌ای

- هماهنگی و همکاری شورای عالی بیمه در راستای یکپارچگی که مقرر شد 4 اقدام را انجام دهد (استقرار پایگاه اطلاعاتی ایرانیان و پوشش فراگیر و رفع همپوشانی، ارائه الگوی عقد قرارداد یکسان، یکسان سازی دستورالعمل رسیدگی به اسناد پزشکی و خرید راهبردی).

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: با شروع به کار این سازمان عملکرد ما از بیمه درمان‌نگر به بیمه سلامت نگر تغییر کرده است، بنابراین در این راستا خدمات درمانی، بستری و نهایتاً توانبخشی برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: با مدنظر قراردادن بحث خرید راهبردی در سازمان بیمه سلامت ایران ما به عنوان وکیل سلامت مردم در جامعه ایفای نقش کرده و به دنبال کاهش پرداخت از جیب آنان در تامین هزینه‌های درمانی هستیم.

محسنی بندپی تصریح کرد: ما در این زمان و فرصت 100 روزه کاری گزارش عملکرد این سازمان را به وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کرده‌ایم. یکی از مهمترین عملکرد ما ثابت نگه داشتن بحث پرداخت از جیب بیمه‌شدگان در تامین هزینه بوده که در این میان توانسته‌ایم فاکتورهای افزایش دهنده پرداخت از جیب را کنترل کنیم.

وی یکی از مهمترین این فاکتورها را داروی بیماران خاص و صعب العلاج دانست و گفت: بر اساس انعقاد تفاهمنامه‌ای فی مابین وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر شد آرامش در نظام دارویی کشور ایجاد و مابه التفاوت افزایش قیمت ارز را برای اینگونه داروها پوشش دهیم.

این گزارش حاکی است بر اساس تفاهمنامه مذکور و همچنین نشست مشترک معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایران 170 قلم دارو بیماران خاص و صعب العلاج تحت پوشش حمایتهای ویژه قرار گرفت.

محسنی بندپی در این راستا متذکر شد: ما تاکنون مبلغ 300 میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت دارو را به داروخانه‌های عرضه کننده این داروها ارائه کرده‌ایم تا مردم نگرانی خاصی را در تامین داروهای خود نداشته باشند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران یکی دیگر از اقدامات کاری خود را در حوزه سلامت و در راستای سیاستهای جمعیتی دولت و مجلس شورای اسلامی حمایت از داروهای درمان ناباروری دانست و افزود: برای استفاده اینگونه بیماران از خدمات تشخیصی درمانی و داروئی حدود 6 قلم داروی درمان ناباروری را شناسائی کرده و ضمن اعلام آمادگی به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امیدواریم بتوانیم در کوتاهترین زمان ممکن با تحت پوشش قراردادن آن، خدمات درمانی مطلوبی را به بیمه شدگان ارائه کنیم.