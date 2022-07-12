گلایه برخی از بیمه شدگان نسبت به عملکرد بیمه ما

به گزارش خبرنگار مهر، تماس‌های تعدادی از بیمه شدگان تکمیلی درمان شرکت بیمه ما با خبرنگار مهر در خصوص تعدادی از مشکلات بیمه شدگان با این شرکت بیمه گر حاکی است شرکت بیمه ملت ایران (ما) در دو ماه اخیر نسبت به پرداخت مابه التفاوت هزینه‌های درمان بیمه شدگان کاهلی داشته و بیمه شدگان هنوز نتوانسته اند مابه التفاوت هزینه‌هایی که برای درمان کرده اند را از شرکت بیمه گر دریافت کنند.

یکی از بیمه شدگان با بیان اینکه شماره تلفنی که برای ارباب رجوع در نظر گرفته شده پاسخگو نیست، گفت: با توجه به اینکه محل این شرکت بدون هیچ گونه اعلام قبلی تغییر کرده، امکان مراجعه حضوری هم نداریم.

وی می‌افزاید: در چند ماه گذشته شرکت بیمه ما اپلیکیشنی طراحی کرده بود که کارکنان شرکت‌ها یا مؤسساتی که طرف قرارداد با بیمه ما بودند، باید مدارک پزشکی و لیست هزینه‌های مربوطه را در آن اپلیکیشن بارگذاری می‌کردند؛ این روند تا مدتی ادامه داشت و حتی رضایت نسبی کارکنان شرکت و نهادهای طرف قرارداد را در پی داشت؛ اما بعد از مدتی اعلام کردند، که باید این مدارک بار دیگر به صورت دستی و فیزیکی به شرکت بیمه گر ارسال شود. با این حال به دلیل پاسخگو نبودن این شرکت بیمه، بسیاری از کارکنان تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان، مدارک خود را به محل کارشان ارائه کرده اند ولی خبری از دریافت مابه التفاوت و فرانشیز هزینه‌های درمان نیست.

برخی از تماس گیرندگان با خبرنگار مهر نیز می‌گویند بی مسئولیتی بیمه ما سبب شده تا برخی از شرکت‌ها یا مؤسساتی که طرف قرارداد با این بیمه گر بوده اند، نسبت به تغییر شرکت بیمه مکمل درمان اقدام کنند.

بر اساس قانون بیمه مرکزی مسئول نظارت بر کلیه شاخه‌های بیمه‌ای شرکت‌های بیمه گر اعم از بیمه‌های عمومی، تخصصی و نظارت دارد و باید از شرکت بیمه گر مربوطه در صورت اعلام نارضایتی‌ها از سوی بیمه شوندگان، توضیح بخواهد.

گفتنی است شرکت بیمه ما شرکت بورسی بوده و بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه کدال، این شرکت در بازه زمانی یک ماهه خرداد امسال (اول تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۱) مجموعاً از محل بیمه درمان ۶۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان درآمد داشته (حق بیمه صادره) و خسارات پرداختی در خرداد امسال نیز ۴۰ میلیون تومان بوده است.