شناسایی 42 واحد تولیدی شن و ماسه فاقد پروانه استاندارد در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علائی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استاندارد اردبیل گفت: در مجموع بازرسی های صورت گرفته در تمام حوزه ها نیز تاکنون 59 مورد واحد تولیدی مصالح ساختمانی غیر استاندارد برای برخورد قانونی به مراجع مربوطه معرفی شده اند.

وی تصریح کرد: تعداد 13 واحد تولیدی بلوک های پلی استایرن و چهار واحد تولیدکننده بتن آماده غیر استاندارد نیز شناسایی و از تولید آنها جلوگیری به عمل آمده است.

مدیر کل استاندارد استان با بیان اینکه تمامی این واحدهای تولیدی متخلف طبق قانون به تعزیرات حکومتی معرفی شدند، ادامه داد: برابر مصوبه هیئت وزیران در مورد آیین نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی، وظایفی بر عهده سازمان و ارگانها محول شده که مرجع کنترل کیفی فرآورده های ساختمانی را اداره کل استاندارد استان ها برعهده دارد.

وی متذکر شد: اما در صورت عدم دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد از سوی واحدهای تولیدکننده لغو پروانه بهره برداری را سازمان صنعت، معدن و تجارت عهده دار می باشد.

علایی عنوان کرد: برابر ماده هشت آیین نامه نیز، سازمان نظام مهندسی موظف به کنترل های لازم برای تضمین استفاده از فرآورده های ساختمانی استاندارد در پروژه ها و برای حصول اطمینان از علامت استاندارد فرآورده های ساختمانی و اعتبار پروانه استاندارد از اداره کل استاندارد استان استعلام کند.

وی با تاکید بر لزوم خودداری تمام شهروندان از مصرف کالاهای بی کیفیت و غیراستاندارد، یادآور شد: در صورت مشاهده هر گونه کالای بدون علامت استاندارد مردم می توانند از طریق شماره تلفن گویای 1517 این اداره کل اطلاع رسانی کنند.