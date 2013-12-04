بهروز غریب‌پور درباره برنامه‌ اجرای اپراهای عروسکی گروه تئاتر "آران" در ماه‌های باقیمانده از سال جاری به خبرنگار مهر گفت: از روز 27 آذرماه اپرای عروسکی "عاشورا" را به مدت 6 شب در شهر شیراز اجرا خواهیم کرد. اگر این اتفاق بیفتد با وجود اینکه اپرای "عاشورا" در کشورهای لهستان، فرانسه و ایتالیا اجرا شده است، برای اولین بار این اپرای عروسکی به جز تهران در شهرهای دیگر ایران هم اجرا می‌شود.



وی یادآور شد: هدف گروه "آران" این است که توری فرهنگی و هنری برای اجرای اپرای "عاشورا" و دیگر اپراهای عروسکی گروه در شهرهای مختلف ایران به عنوان حرکتی ملی داشته باشد.



سرپرست گروه تئاتر "آران" درباره وضعیت تولید و اجرای اپرای عروسکی "لیلی و مجنون" گفت: خوشبختانه ساخت تمام عروسک‌های "لیلی و مجنون" به پایان رسید و بعد از اتمام اجرای اپرای "عاشورا" در شیراز، کار ساخت دکور و صحنه اپرای "لیلی و مجنون" را به صورت کارگاهی و کاملات متفاوت انجام خواهیم داد.



غریب‌پور درباره اجراهای بین‌المللی اپراهای عروسکی گروه "آران" یادآور شد: اجرای اخیر اپرای "حافظ" در دوبی به رغم نبود حمایت دولتی از این اجرا، با حمایت بخش خصوصی به خوبی انجام شد و بازخورد بسیار خوبی داشت. بخش خصوصی و همچنین دولتی کشور امارات رایزنی‌هایی را برای اجرای اپرای "حافظ" در کشور عمان انجام دادند که به احتمال زیاد این اتفاق خواهد افتاد.



این کارگردان و مدرس با سابقه تئاتر عروسکی با اشاره به اشتیاق رسانه‌ای در کشورهای حاشیه خلیج فارس برای معرفی اپراهای عروسکی تصریح کرد: ما گروهی 30 نفره هستیم که سازه سنگی هم برای اجرای اپراهای عروسکی داریم به همین خاطر باید از مبدأ کمکی حداقل برای بارزدن و تخلیه امکانات و تجهیزات گروه وجود داشته باشد. متأسفانه آقایان مسئول نسبت به گروه تئاتر "آران" کم کاری می‌کنند و به اهمیت این گروه پی نبرده‌اند در حالیکه خارجی‌ها و حتی کسانی که با فرهنگ ما آشنا نیستند، نسبت به این قضیه با حساسیت برخورد می‌کنند.



وی درباره وضعیت برگزاری کارگاه‌های آموزشی در کشورهای دیگر گفت: هنوز در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم در گرجستان به همراه دستیارانم کارگاه آموزش همه جانبه‌ای درباره تولید نمایش و اپرای عروسکی در دانشگاه سینما و تئاتر شهر تفلیس برگزار کنیم. به دلیل تحولات سیاسی در گرجستان این امر به تعویق افتاده است اما در آینده‌ای نزدیک برگزار خواهد شد. در کشورهای عربی نیز تمایل زیادی برای برگزاری کارگاه آموزشی وجود دارد.



غریب‌پور با تأکید بر نبود حمایت‌های مناسب از تولید اپراهای عروسکی گفت: برای تأمین هزینه‌ تولید اپراهای عروسکی وقت من کاملا صرف این موضوع می‌شود و به همین خاطر نمی‌توانم با فراغ خاطر به مقوله آموزش و برگزاری کارگاه آموزشی بپردازم.



این هنرمند با سابقه عرصه تئاتر در پایان سخنان خود با اشاره به تلاش محسن خباز به عنوان بخش خصوصی فعال در جهت گسترش فضای فرهنگی در شهر شیراز افزود: من قدردان زحمات این دوست عزیز هستم که با وجود تنگ‌دستی مالی برای بخش خصوصی تلاش می‌کند که ایران فقط شهر تهران نباشد.