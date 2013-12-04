دعوتنامه روحانی به رئیس کشور امارات ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس کشور امارات گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره در راستای خیر و صلاح کشورهای منطقه گام برداشته و بر ایجاد آرامش، ثبات و اعتدال تاکید دارد.

ظریف با ابلاغ سلام های گرم و صمیمانه رئیس جمهور اسلامی ایران به رئیس کشور امارات دعوت روحانی از وی برای سفر به ایران را مورد تاکید قرار داد.

وی با اشاره به اولویت روابط با کشورهای همسایه و منطقه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران برای روابط با امارات اهمیت ویژه ای قائل است و امیدواریم در این دوره بتوانیم مدیریت روابط و استفاده از فرصت ها و ظرفیت ها همکاری دو کشور را تقویت و نهادینه کنیم.

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران خواستار حاکمیت قضای اعتدال، میانه روی و عقلانیت در عرصه روابط بین الملل است، ثبات و امنیت را در گرو جایگزینی راه حل های سیاسی به جای راهکارهای نظامی دانست و ابراز امیدواری کرد با همکاری امارات در این مسیر بتوان راهکارهای سیاسی را با مساعی مشترک برای حل مسایل منطقه ای ارایه کرد.

رئیس کشور امارات نیز در این دیدار متقابلاً خواستار ابلاغ سلام ها و آرزوهای صمیمانه خود برای روحانی رئیس جمهور ایران شد.

وی با تاکید بر این که امارات برای هر نوع همکاری با جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از همه به ما نزدیک تر است و کشور مهمی است.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش دیدارها و رفت و آمدها در راستای تقویت روابط دو جانبه، منطقه ای و بین المللی تصریح کرد: به کلیه مسئولان امارات و دستگاه های ذیربط تاکید کرده ام برای تقویت مناسبات هر کاری که می توانند انجام دهند.

بر اساس این گزارش افراط گرایی در منطقه و مخاطرات ناشی از آن از دیگر محورهای وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار بود و بر ضرورت تلاش جمعی برای مقابله با این پدیده شوم تاکید کرد.

طرفین در این دیدار بر ضرورت توسعه مناسبات در کلیه زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همکاری های چند جانبه منطقه ای و بین المللی تاکید کردند.

در این دیدار وزیران امور خارجه، دیوان و کشور و همچنین نماینده حاکم در منطقه شرق امارات متحده عربی نیز حضور داشتند.