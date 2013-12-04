۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۳۹

در دیدار با ظریف؛

رئیس امارات از توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 استقبال کرد

شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در دیدار با وزیر خارجه کشورمان از افزایش ثبات و امنیت منطقه ای حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس ، محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان امروز در منطقه العین با رئیس امارات متحده عربی با رئیس این کشور دیدار کرد.

در جریان این دیدار رئیس امارات متحده عربی بر حمایت کشورش از توافق هسته ای بین ایران و گروه 1+5 و لغو بخشی از تحریم های ایران در قبال توقف گسترش برنامه هسته ای ایران تاکید کرده و گفت: امارات از گسترش ثبات و امنیت در منطقه حمایت می کند.

وی در این دیدار همچنین خواستار توسعه روابط بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی شد.

امارات متحده عربی از جمله اولین کشورهایی بود که در ماه گذشته با اعزام وزیر خارجه خود به ایران از توافق هسته ای بین ایران و گروه 1+5 حمایت کرد.

 

