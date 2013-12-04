استاندار قم دستور بررسي فوري دلايل وقوع حادثه شهرك فاطميه را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، كرم رضا پيريايي با تسليت جان باختن دو كودك در حادثه ريزش ساختمان مسكوني در شهرك فاطميه قم، از تشكيل تشكيل كميته اي ويژه اي براي بررسي ابعاد دقيق اين حادثه مرگبار خبر داد.

استاندار قم ضمن ابراز همدردي با خانواده هاي داغدار در اين حادثه، گفت: به محض اطلاع از وقوع اين حادثه، دستور پيگيري سريع كار امداد رساني و بررسي دلايل وقوع براي جلوگيري از تكرار چنين حوادثي داده شد.

وي با تاكيد بر لزوم توجه بيشتر به مبحث ايمني ساخت و ساز در كشور و استان قم، گفت: اميدوارم با اهتمام جدي مجموعه سازمان‌ها و نهادهاي متولي ساخت و ساز و توجه اصولي شهروندان به استحكام بنا، در آينده شاهد وقوع چنين حوادث تلخ و اندوهباري در سطح استان قم نباشيم.

معاون عمراني استانداري قم مسؤل كميته تحقيق حادثه شهرك فاطميه شد

در حكم كرم رضا پيريايي استاندار قم خطاب به مهندس دلاوري معاون امور عمراني استانداري قم آمده است: با توجه به حادثه فرو ريختن ساختمان مسكوني واقع در شهرك فاطميه، ضمن ابراز همدردي با آسيب ديدگان اين حادثه، به موجب اين ابلاغ به جنابعالي ماموريت داده مي شود تا به عنوان مسؤل كميته تحقيق واقعه مذكور و به اتفاق اعضاي كميته ضمن بازديد و بررسي دقيق و همه جانبه موضوع، گزارش جامعي را به صورت مستند و مستدل ظرف 48 ساعت آينده تهيه و به اينجانب ارائه نماييد.

پيريايي در اين ابلاغ، فرماندار قم، مديران كل امور شهري، بحران و دفتر بازرسي و امور حقوقي استانداري قم را به عنوان اعضاي اين كميته تعيين كرده است.