به گزارش خبرنگار مهر،، الیاس نادران در جمع خبرنگاران در خصوص سوال خود درباره بحث کرسنت ،گفت: فساد در قرارداد اولیه کرسنت تا الحاقیه 6 مشهود است که به موجب این فسادها این قرارداد قابل ابطال است.
نماینده مردم تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برگ برنده ایران در دادگاه لاهه اثبات موضوع فساد در قرارداد کرسنت است. در این زمینه دو لایحه ارسال شده و لایحه سوم به علت تاخیر وزارت نفت و درخواست فرصت یکماهه، طبق گفته وزیر قرار است به زودی ارسال شود.
نادران افزود: نکته دوم نقض حاکمیت ملی در حوزههای سرزمینی بوده که در قرارداد جدید باید حاکمیت ملی در سرزمینهای ایران مخدوش نشود و شرکت با پرچم جمهوری اسلامی ایران فعالیت انجام دهد و اگر میخواهد با پرچم امارات کار کند باید به خارج از آبهای ایران رفته در آنجا فعالیت های بخش گاز انجام دهد.
وی گفت: نکته سوم بحث قیمت گذاری و پایه قیمت در قرارداد است که به اعتقاد ما در آن مقطع زمانی در تعیین قیمت گاز منافع ملی رعایت نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: باید بعد از ابطال قرارداد در تعیین قیمتهای نفت و گاز تجدید نظر حاصل شود و ملاحظاتی که رعایت نشده، لحاظ گردد.
نادران در جمع خبرنگاران:
قیمتگذاری گاز، فساد و حاکمیت ملی سه نکته مهم در پرونده کرسنت است
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس گفت:فساد قیمتگذاری گاز و حاکمیت ملی سه مسئله مهم در پرونده کرسنت است.
به گزارش خبرنگار مهر،، الیاس نادران در جمع خبرنگاران در خصوص سوال خود درباره بحث کرسنت ،گفت: فساد در قرارداد اولیه کرسنت تا الحاقیه 6 مشهود است که به موجب این فسادها این قرارداد قابل ابطال است.
نظر شما