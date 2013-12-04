به گزارش خبرنگار مهر،، الیاس نادران در جمع خبرنگاران در خصوص سوال خود درباره بحث کرسنت ،گفت: فساد در قرارداد اولیه کرسنت تا الحاقیه 6 مشهود است که به موجب این فسادها این قرارداد قابل ابطال است.



نماینده مردم تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برگ برنده ایران در دادگاه لاهه اثبات موضوع فساد در قرارداد کرسنت است. در این زمینه دو لایحه ارسال شده و لایحه سوم به علت تاخیر وزارت نفت و درخواست فرصت یکماهه، طبق گفته وزیر قرار است به زودی ارسال شود.



نادران افزود: نکته دوم نقض حاکمیت ملی در حوزه‌های سرزمینی بوده که در قرارداد جدید باید حاکمیت ملی در سرزمین‌های ایران مخدوش نشود و شرکت با پرچم جمهوری اسلامی ایران فعالیت انجام دهد و اگر می‌خواهد با پرچم امارات کار کند باید به خارج از آبهای ایران رفته در آنجا فعالیت های بخش گاز انجام دهد.



وی گفت: نکته سوم بحث قیمت گذاری و پایه قیمت در قرارداد است که به اعتقاد ما در آن مقطع زمانی در تعیین قیمت گاز منافع ملی رعایت نشده است.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: باید بعد از ابطال قرارداد در تعیین قیمت‌های نفت و گاز تجدید نظر حاصل شود و ملاحظاتی که رعایت نشده، لحاظ گردد.