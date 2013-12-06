شوخی رحمتی نزدیک بود پایم را بشکند!/ مشکلی با رحمان احمدی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، شجاع خلیلزاده شامگاه پنجشنبه پس از تساوی تیمش مقابل استقلال تهران در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی اظهار داشت: به نظر من این مسابقه بازی خوبی بود و ما باید در این بازی میبردیم زیرا حقمان پیروزی بود و باید این سه امتیاز را کسب میکردیم زیرا برایمان کسب این سه امتیاز حیاتی بود ولی قسمت این بود که بازی مساوی شد.
وی با اشاره به دو تساوی اخیر سپاهان مقابل استقلال تهران و فولاد خوزستان افزود: به هر حال در مسابقات اخیر بازیهای ما با تیمهای بالای جدول بوده و این بازی حساس بود و مقابل رقیبهای مستقیم نباید امتیاز از دست بدهیم و مساوی در این بازیها بهتر از باخت است.
مدافع سپاهان با اشاره به شوخی سیدمهدی رحمتی، دروازهبان استقلال با وی در ابتدای بازی گفت: ابتدای بازی رحمتی با من شوخی کرد و این شوخی ممکن بود ساق پای مرا بشکند! به هر حال مهدی بزرگ و دوست ماست و این مسائل تنها به دلیل دوستی ما است.
وی در مورد درگیری لفظیاش با رحمان احمدی، دروازهبان سپاهان اضافه کرد: رحمان دوست صمیمی من است و مشکل خاصی بین من و او نیست و اتفاق رخ داده یک خوش و بش معمولی بین ما بود.
