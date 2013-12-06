۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۷

عباداللهی به مهر خبر داد:

158 واحد مسکن مددجویی در مشگین شهر تحویل شد

مشگین شهر – خبرگزاری مهر: فرماندار مشگین شهر از احداث و تکمیل 158 واحد مسکن مددجویی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از مسکن مددجویی مشگین شهر تصریح کرد: این تعداد در اختیار معلولان متقاضی قرار گرفته است.

وی با تاکید به ضرورت مناسب سازی ساخت و سازها جهت تردد معلولان ادامه داد: مساکن احداثی از تمامی استانداردهای مناسب سازی برخوردار است.

فرماندار مشگین شهر تاکید کرد: ادامه احداث واحدهای مسکونی مددجویی منوط به آورده متقاضی است.

وی با یادآوری کمک هزینه 40 میلیون ریالی بلاعوض بهزیستی به مسکن معلولان اضافه کرد: مابقی هزینه از خود معلول دریافت می شود.

عباداللهی تاکید کرد: با این وجود تلاش می شود در تمامی روند ساخت جانب حال معلول رعایت شده و تا حد امکان هزینه های حداقلی اخذ شود.

