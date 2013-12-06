158 واحد مسکن مددجویی در مشگین شهر تحویل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از مسکن مددجویی مشگین شهر تصریح کرد: این تعداد در اختیار معلولان متقاضی قرار گرفته است.

وی با تاکید به ضرورت مناسب سازی ساخت و سازها جهت تردد معلولان ادامه داد: مساکن احداثی از تمامی استانداردهای مناسب سازی برخوردار است.

فرماندار مشگین شهر تاکید کرد: ادامه احداث واحدهای مسکونی مددجویی منوط به آورده متقاضی است.

وی با یادآوری کمک هزینه 40 میلیون ریالی بلاعوض بهزیستی به مسکن معلولان اضافه کرد: مابقی هزینه از خود معلول دریافت می شود.

عباداللهی تاکید کرد: با این وجود تلاش می شود در تمامی روند ساخت جانب حال معلول رعایت شده و تا حد امکان هزینه های حداقلی اخذ شود.