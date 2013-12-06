حضور 250 تروریست خطرناک چچنی در داعش /ارتش سوریه وارد مرکز شهر النبک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد در گزارشی که تقدیم وزارت خارجه آمریکا کرده است، آورده است 250 چچنی در گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام(داعش) خطرناک تر و وحشی تر از دیگران هستند که در اطراف حلب مستقر هستند.

و در کنار آنها حدود دو هزار جوان حضور دارند و همچنین 15 هزار نفر از روی ترس یا طمع به پول از این گروه حمایت می کنند.

روزنامه واشنگتن پست نوشته است در حالی که قدرت القاعده در سوریه در حال افزایش است، رهبران میانه رو اپوزیسیون سوریه از توجه خود به راه حل سیاسی سخن می گویند، هر چند مواد خام برای مذاکرات صلح فراهم است، اما گروه های کینه توز مذهبی و رکود سیاسی به نظر قوی تر می آیند.

گروه موسوم به ارتش آزاد در گزارش خود هشدار داده است که داعش از سیاست آدم ربایی در منطقه ای که حضور دارد، استفاده می کند و در زندانهایش، بیش از 35 خبرنگار خارجی و 60 فعال سیاسی سوری و بیش از 100 جنگجو از ارتش آزاد زندانی هستند.

ارتش سوریه به مرکز شهر النبک رسید

از سوی دیگر به گزارش پایگاه خبری الحدث، دامنه درگیری ها در شهر النبک واقع در منطقه القلمون از صبح امروز جمعه تشدید شده است و نیروهای ارتش هم به مرکز شهر رسیده و بر آن مسلط شده اند.

بر اساس این گزارش، تروریستهای مسلح در مزارع ریما بین النبک و یبرود مخفی شده اند و درگیریهای شدید برای باز کردن جاده بین المللی دمشق به حمص از دو هفته پیش ادامه دارد.

