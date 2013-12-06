  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۳۶

گروه تروریستی"احرار القلمون" برای آزادی راهبه‎های سوری شرط گذاشت

گروه تروریستی"احرار القلمون" برای آزادی راهبه‎های سوری شرط گذاشت

گروه تروریستی موسوم به احرار القلمون برای آزادی راهبه های سوری که آنها را در شهر مسیحی نشین معلولا ربودند ، شرط تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مهند ابو الفدا" سخنگوی گردانهای موسوم به "احرار القلمون" (آزادگان القلمون) در گفتگو با روزنامه سعودی الشرق الاوسط که ارتباطی نزدیک با محور ضدسوری دارد، اعلام کرد: راهبه های شهر معلولا در مکانی امن به سر می برند، اما فقط پس از اجرای چندین شرط ما، آزاد می شوند.

وی یکی از مهمترین این شروط را آزادی یک هزار زن از زندانهای دولت سوریه عنوان کرد و افزود: ما مطالبات خود را از طریق واتیکان به دولت سوریه انتقال داده ایم.

سخنگوی احرار القلمون همچنین این مسئله که جبهه النصره هم در اعلام این خواسته ها شریک بوده، تایید کرد.

برخی منابع نزدیک به مخالفان اعلام کردند که تقاضای رفع محاصره از تروریست ها در منطقه الغوطه شرقی در حومه دمشق ، خواسته ای بوده که از سوی جبهه النصره در بیانیه اعلام شده توسط احرار القلمون گنجانده شده است.

 

کد مطلب 2189734

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها