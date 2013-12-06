به گزارش خبرگزاری مهر، "مهند ابو الفدا" سخنگوی گردانهای موسوم به "احرار القلمون" (آزادگان القلمون) در گفتگو با روزنامه سعودی الشرق الاوسط که ارتباطی نزدیک با محور ضدسوری دارد، اعلام کرد: راهبه های شهر معلولا در مکانی امن به سر می برند، اما فقط پس از اجرای چندین شرط ما، آزاد می شوند.

وی یکی از مهمترین این شروط را آزادی یک هزار زن از زندانهای دولت سوریه عنوان کرد و افزود: ما مطالبات خود را از طریق واتیکان به دولت سوریه انتقال داده ایم.

سخنگوی احرار القلمون همچنین این مسئله که جبهه النصره هم در اعلام این خواسته ها شریک بوده، تایید کرد.

برخی منابع نزدیک به مخالفان اعلام کردند که تقاضای رفع محاصره از تروریست ها در منطقه الغوطه شرقی در حومه دمشق ، خواسته ای بوده که از سوی جبهه النصره در بیانیه اعلام شده توسط احرار القلمون گنجانده شده است.