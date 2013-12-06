کاتاروهای ایران به مدال نقره دست يافتند/ تلاش کومیته تیمی برای مدال طلا

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این دوره از مسابقات که در امارات جریان دارد، امروز جمعه رقابتهای کاتا و کومیته تیمی برگزار شد که در بخش کومیته هر دو تیم مردان و بانوان ایران به دیدار پایانی راه يافتند. در کاتای تیمی هم مردان کشورمان راهی بازی پایانی شدند ولی در نهایت به مدال نقره دست پیدا کردند.

تیم کاتای ایران با ترکیب احد شاهین، آرمین روشنی و فرزاد محمدخانلو پس از اینکه در نخستین گام برابر ویتنام به برتری 5 بر صفر دست یافت، در ادامه نیز با نمایشی هماهنگ با نتیجه 4 بر یک مالزی را شکست داد تا فینالیست شود. تیم ملی کشورمان برای کسب مدال طلا به مصاف ژاپن قهرمان جهان رفت که پیکار با شکست 5 بر صفر بر سکوی دوم آسیا ایستاد.

اما در کومیته تیمی مردان، تیم ملی ایران پس از برتری برابر ازبکستان و اردن، در مرحله نیمه نهایی با ترکیب حامد زیگساری، سجاد گنج‌زاده، ذبیح‌الله پورشیب، مهدی سلطانی و سامان حیدری به مصاف میزبان رفت و با اقتدار به پیروزی رسید. زیگساری، پورشیب و گنج‌زاده سه کاراته کای پیروز تیم ایران در این مبارزه بودند تا تیم کشورمان راهی بازی پایانی شود. این تیم برای کسب مدال طلا به مصاف برنده مبارزه تیم‌های قزاقستان و عربستان می‌رود.

در کومیته تیمی زنان، تیم ایران با ترکیب حمیده عباسعلی، پگاه زنگنه و رزیتا علیپور به مصاف قزاقستان رفت که عباسعلی و علیپور برابر حریفان به برتری رسیدند تا پیروزی ایران قطعی شود. در مبارزه دوم، کومیته‌کاهای کشورمان مقابل چین تایپه صف آرایی کردند که کادر فنی، دلارام دوستی را جایگزین رزیتا علیپور کرد. در نخستین مبارزه حمیده عباسعلی با نتیجه 6 بر یک حرف چین تایپه را شکست داد ولی در ادامه دوستی 9 بر یک به حریف باخت تا کار به مبارزه سوم کشیده شود. پگاه زنگنه کاپیتان تیم زنان ایران سومین و آخرین نماینده ایران بود که با بهره بردن از تجربه خود کومیته کای چین تایپه را 4 بر صفر شکست داد تا راهیابی تیم ایران به دیدار پایانی را مسجل کند.

این دوره از رقابتها که از روز سه‌شنبه در امارات جریان دارد تا جمعه شب به پایان می‌رسد.