به گزارش خبرنگار مهر، محسن بنگر بعد از برد تیم فوتبال پرسپولیس برابر ذوب‌آهن در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق، اظهار داشت: ذوب‌آهن تیم خوبی است. ما در این مسابقه از فرصت‌هایمان استفاده کردیم و به پیروزی رسیدیم. دو تیم بازی پایاپایی را انجام دادند ولی خوشبختانه توانستیم سوار بازی شویم و در نهایت یک پیروزی دیگر کسب کنیم.

بنگر در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره دلخوری‌های سابقش با لوکا بوناچیچ سرمربی پیشین سپاهان و اینکه آیا به خاطر این دلخوری‌ها قبل از شروع بازی پیش او نرفته است، گفت: من لوکا را دوست دارم. او برای من در سپاهان زحمت کشیده است. با این حال دلیلی نداشت قبل از بازی به سمت او بروم. این کارها قبل از شروع بازی برای خود خارجی‌ها هم جای سئوال دارد. شاید اگر لوکا ایرانی بود به سمتش می‌رفتم!

مدافع پرسپولیس همچنین درباره مشکلش با باشگاه سپاهان یادآور شد: من با سپاهان و هواداران این تیم مشکلی ندارم. سپاهان بعد از پرسپولیس تیم دوم من است. متاسفانه مدیرعامل پیشین و معاون وی در باشگاه سپاهان حرف‌هایی را به تماشاگران زدند که صحت نداشت. حالا روسیاهی به زغال مانده است. آنها می‌گفتند فوتبال من تمام شده است ولی حالا آنها از فوتبال رفته‌اند و من هنوز در فوتبال هستم.

بنگر در پایان درباره درگیری ادامه دار پرسپولیسی‌ها با مرتضی اسدی مدافع تراکتورسازی گفت: اسدی گفته بود پرسپولیس مقابل تراکتورسازی مثل دهه 60 و علی اصغری بازی کرده است. چطور او اسم فوتبال ما را علی اصغری می‌گذارد ولی مربی آنها در بازی با استقلال از دقیقه 70 یک مدافع را به خط حمله می‌برد و به بازی مستقیم روی می‌آورد؟