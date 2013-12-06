همه منتظر بودند با آرژانتین همگروه شویم/ نباید توقعات را بالا ببریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی‌کیا در خصوص همگروهی ایران با تیم‌های آرژانتین، نیجریه و بوسنی اظهار داشت: همه منتظر بودند که با آرژانتین همگروه شویم که این اتفاق رخ داد. امیدوارم بتوانیم مقابل این تیم نمایش خوبی داشته باشیم.

وی ادامه داد: همچنین ما از اول دوست داشتیم با تیم بوسنی هرزگوین همگروه شویم. بوسنی نسبت به سایر تیم‌های اروپایی راحت‌تر است.

کاپیتان پیشین تیم ملی ایران خاطرنشان کرد: همچنین نیجریه یکی از تیم‌های خوب آفریقایی بوده است. نکته‌ای که باید مد نظر داشت این است که نباید توقعات را زیاد بالا ببریم. هر اتفاقی در فوتبال ممکن است، رخ بدهد.

وی با اشاره به اتفاقات جام جهانی 2006 آلمان تصریح کرد: ما نباید توقعات را بالا ببریم. مشکلاتی که پس از جام جهانی آلمان برای تیم ملی ایران رخ داد، به خاطر توقعات بالا از این تیم بود. نمی‌دانم معیار چه بود که باید تیمی مانند پرتغال و مکزیک را می‌بردیم، به خصوص اینکه پرتغال به جمع 4 تیم برتر جام راه یافت.

مهدوی‌کیا با بیان اینکه تیم ملی ایران می‌توانست در جام جهانی 1998 یوگسلاوی را شکست دهد، یادآور شد: باید اینجا یادی از میروسلاو ایوویچ کنیم که به خوبی تیم ملی ایران را برای حضور در آن مسابقات آماده کرد اما بدون این مربی به جام جهانی رفتیم.

وی ادامه داد: یک هفته مانده به آن مسابقات، تیم ملی با کرواسی بازی کرد که در جام جهانی بسیار درخشید و نتایجی فراموش نشدنی بدست آورد. ما برابر کرواسی خیلی خوب بازی کردیم، هرچند 2 بر صفر باختیم اما یک پنالتی را از دست دادیم و چند موقعیت گل را به راحتی هدر دادیم.

کاپیتان پیشین تیم ملی ایران در ادامه تصریح کرد: عدم بازی با تیم‌های اروپایی باعث شد دچار مشکل شویم زیرا به غیر از علی دایی، خداداد عزیزی، کریم باقری و خودم، سایر بازیکنان ما تجریه بازی بین‌المللی نداشتند.

وی ادامه داد: وقتی باختیم و آمدیم رختکن، بزرگان تیم ما از باخت یک بر صفر خوشحال بودند اما من ناراحت بودم زیرا فکر می‌کنم می‌توانستیم ببریم. ما در نیمه اول تیم برتر میدان بودیم.

مهدوی‌کیا همچنین گفت: ایوویچ یوگسلاوی را خیلی خوب می‌شناخت و 6 ماه قبل از جام جهانی در سفری که با او داشتم، به من اعلام کرد تنها راه شکست ما برابر یوگسلاوی گل خوردن از روی ضربات ایستگاهی میهایلوویچ است که همان اتفاق هم رخ داد.