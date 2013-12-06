گروه ایران چندان بد نیست/ باید مثل دوره ایویچ آماده شویم

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام پس از مشخص شدن تیم‌های همگروه ایران در جام جهانی 2014 برزیل گفت: به نظرم قرعه ایران خیلی بد نیست و اگر غیر از آرژانتین تیم دیگری به ما برخورد می‌کرد شرایط بهتری پیش روی تیم ملی قرار می‌گرفت.

وی که در برنامه تلویزیونی ویژه جام جهانی حضور پیدا کرده بود ادامه داد: با این شرایطی که داریم نمی توانیم هیچ کاری کنیم. ما بازی‌های دوستانه نداشتیم و خدا را شکر که بازی‌های مقدماتی جام ملت ها را داشتیم که برای ما حکم دیدارهای تدارکاتی را داشتند.

نکونام با بیان اینکه تیم ملی نیاز به آماده‌سازی شبیه به جام جهانی 98 داشته باشیم. ما در آن سال آماده‌سازی خیلی خوبی با ایویچ داشته باشیم و باید مثل همان دوره دیدارهای تدارکاتی خوبی داشته باشیم تا با قدرت در این مسابقات شرکت کنیم.