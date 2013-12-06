به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان درباره همگروهی ایران با نیجریه، آرژانتین و بوسنی در مسابقات جام جهانی 2014 برزیل اظهار داشت: خودم به شخصه از این قرعه راضی هستم. آنچه که ما فکرش را می‌کردیم رخ داد.ما هم تیم خوبی هستیم و حالا می‌توانیم با این قرعه نیم نگاهی به صعود هم داشته باشیم.

وی افزود: مهم این است که با آمادگی کامل جسمانی به مسابقات جام جهانی برویم. اگر آمادگی ما به حد نصاب برسد می‌توانیم امیدوار باشیم. بخصوص اینکه از الان باید به فکر بازی‌های دوستانه خوب هم باشیم.

سرمربی تیم فوتبال زیر 23 سال ایران با تاکید بر اینکه با این قرعه نظر تمام مردم ایران تعبیر شد، گفت: مردم ایران هم دوست داشتند با آرژانتین همگروه باشند و هم با تیم راحتی مثل بوسنی و هرزگوین. ما هم تیم تاپ مثل آرژانتین در گروه داریم، هم یک تیم آفریقایی قوی. به هر حال اگر اتفاقات جام جهانی 1998 فرانسه به شکل بهتری برای تیم ملی تکرار شود می‌توانیم نتایج خوبی بگیریم.

وی درباره همگروهی با بوسنی هم تاکید کرد: شاید هم مردم بوسنی از همگروهی با ایران خوشحال باشند! شاید بازی با آرژانتین راحت‌تر باشد چون آنها در سطح اول دنیا بازی می‌کنند. به هر حال ما هم باید در جام جهانی دنبال اتفاقات خاص باشیم.

منصوریان همچنین به اقدامات سرمربی تیم ملی برای بازی های تدارکاتی اشاره کرد و افزود: کارلوس کی‌روش خودش کار را جلوتر انجام داده است. او فقط منتظر قرعه کشی بود. مطمئن باشید کی‌روش بازی‌های خوبی برای تیم ملی ترتیب داده است.