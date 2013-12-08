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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۴۶

میرزایی:

10 هزار تن کلزا در شهرستان دهلران برداشت می شود

10 هزار تن کلزا در شهرستان دهلران برداشت می شود

دهلران - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران گفت: در سال جاری 10 هزار تن کلزا در شهرستان دهلران برداشت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرزایی صبح یکشنبه در جمع کشاورزان دهلران اظهار داشت: از این میزان کلزا  400 هکتار مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار است که پیش بینی می شود امسال 10 هزارتن کلزا در شهرستان برداشت شود.

وی افزود: دو هزار هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان دهلران به آبیاری تحت فشار مجهز هستند که 85 درصد تسهیلات راه اندازی این سامانه در هرکتار به طور بلاعوض از سوی دولت پرداخت شده است.

وی بیان داشت: 11 هزار و 500 هکتار از زمین های کشاورزی دهلران نیز امسال به کشت محصول ذرت اختصاص یافته است که پیش بینی می شود 70 هزارتن  محصول ذرت از این سطح زیر کشت برداشت شود.

شهرستان گرمسیری دهلران دارای 100 هزار هکتار زمین کشاورزی است که از این مقدار 30 هزار هکتار به صورت آبی و مابقی به شکل دیم کشت می شود.

کد مطلب 2190910

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