چاپ رمانی درباره فساد اقتصادی بارها ممنوع‌ اعلام شده است

محمود حسینی‌زاد، نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رمان «گمشو لکّه لعنتی» سال‌هاست که منتظر چاپ شدن است، اما ممنوع اعلام شده است. این کتاب سبک جدیدی دارد. البته نه این‌که بخواهم برای آن تبلیغ کنم. از سبکی که کتاب را با آن نوشته‌ام، پیش از این استفاده شده است، اما در کل سبک تازه و نویی دارد.

وی افزود: این اثر، قبل از این یک فیلمنامه بود. 10 سال پیش آن را در قالب فیلمنامه نوشته بودم، اما وقتی دیدم نمی‌شود آن را یک فیلمنامه دید و ظرفیت‌های فیلمنامه را ندارد، تبدیل به رمانش کردم. با این حال این رمان، حالت‌های سینمایی دارد. موضوع آن نیز درباره فساد اقتصادی در کشور است و می‌توانم بگویم نسخه ایرانی «مکبث» است. اما کتاب 2 تا 3 سال است که در اختیار نشر افق است و بین دفتر ناشر و ارشاد در رفت و آمد است. ولی در نهایت چندی پیش بود که دوباره اعلام کردند چاپ این کتاب ممنوع است. نمی‌دانم چرا درباره کتاب چنین قضاوتی می‌شود. به نظر می‌رسد موضوع آن که درباره فساد اقتصادی است، موجب این اتفاق شده باشد.

مترجم آثار پلیسی فردریش درونمات درباره آثار دیگرش گفت: مجموعه داستان «موبایل» نوشته اینگو شولتسه نیز اثر دیگری است که از طرف نشر افق به ارشاد رفت و آخرین اطلاعی که درباره‌اش دادند، این بود که باید 2 داستان آن را حذف کنیم. نمی‌دانم این امر چطور میسر می‌شود، چون حذف دو داستانی که منظور دوستان اداره کتاب است، چیزی در حدود 60 صفحه کتاب است.

حسینی‌زاد گفت: کتاب دیگر، رمان «آقای آدامسون» از اورس ویدمر است که ترجمه آن را تمام کرده‌ام و در حال حروفچینی است تا برای ارسال به ارشاد و بررسی برای مجوز آماده شود. این رمان سرگذشت پسربچه‌ای است که با یک مرد مرموز بزرگسال برخورد می‌کند و دیدار با این مرد در زندگی‌اش تاثیر زیادی می‌گذارد.