به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین متفکران دنیا سالها عمیقا درباره معنای نقاط عطف شکلدهنده زندگی، از تولید تا مرگ و پس از آن اندیشیدهاند. رابرت رولاند اسمیت، فیلسوف تحسینشده، حکمتهای آنان را در این کتاب یا به عبارتی در این سفر، در طول فراز و نشیبهای زندگی گرد هم آورده است.
«گشتی با افلاطون» با تکیه بر فلسفه، هنر، ادبیات و روانشناسی به کشف معنای واقعی حلقههایی واقعی پرداخته که همه انسانها باید از میان آنها بپرند. در این کتاب، درباره شروع مدرسه به ارسطو گوش میدهیم، درباره عوض کردن خانه از هایدگر درس میگیریم و درباره رفتار عاقلانه در زمان پیری با پیشنهادهای پروست آشنا میشویم.
هدف از نگارش کتاب «گشتی با افلاطون» چنین عنوان شده است: تا لحظاتی که سراسر گذرِ بسیار کوتاه ماشین ما را در طول جاده شکل میدهد، نگاهی تازه بیندازد. در این راه اندیشههای برجستهای برای کشف کردن وجود دارد.
متولد شدن، یادگیری راه رفتن و حرف زدن، شروع کردن مدرسه، یادگیری دوچرخهسواری، امتحان دادن، قبولی در امتحان رانندگی، انداختن اولین رای، کار پیدا کردن، عاشق شدن، بستن پیمان ازدواج، بچهدار شدن، عوض کردن خانه، عبور از بحران میانسالی، طلاق گرفتن، بازنشسته شدن، زندگی در دوران سوم، باشکوه مردن و پس از مرگ از عناوین اصلی این کتاب هستند.
در قسمتی از این کتاب میخوانیم:
بُعد جنسیت در امر شاغل شدن و در نتیجه فعال شدن به لحاظ اقتصادی تنها یکی از ابعاد فراوان آن است، اما کلیدی است؛ همانطور که آهنگ پرطرفدار دیسکو دهه نود چنان بیتعارف بیان کرد، «اسکناس که نباشد، عشق هم نیست.» نوعا، دختر به مردی نیاز دارد که شغلی داشته باشد، و این یعنی مرد به شغل نیاز دارد تا بتواند دختر را بگیرد. حتما فکر میکنید که بعد از گذشت یک قرن از آزادسازی زنان اوضاع احتمالا فرق کرده است، و عمدتا هم فرق میکند، اما چنین قوانین نانوشته جنسیتی به این زودی رنگ نمیبازد. هنوز پیدا کردن اولین شغل میتواند در مردی جوان حس غرور مردانه ایجاد کند، گویی که خود را قادر به نانآور بودن تصور میکند و برای یک زن، هر قدر هم حرفهدوست باشد، هم احتمال حامله شدن و هم واقعیت بچهدار شدن رابطهاش را با کار به طور چشمگیری تغییر میدهد، که شاید به این معنا باشد که تا حدی بر مرد به عنوان نانآور تکیه میکند.
شاید تغییر اجتماعی بزرگتر در جهت آرمان پا گذاشتن جای پای پدر بوده باشد. اگر در مورد کار در معدن زغال سنگ مَنِشی وجود داشته باشد، تا حدودی مربوط به آن سنت مردانه است که حکم میکرد پدر و پسر شانه به شانه برای بیرون کشیدن طلای سیاه کار کنند. «پیدا کردن شغل» چندان به مشاوره شغلی نیاز نداشت، چون کاری را که میبایست انجام میدادید، مشخص بود. هرچند به نظر میرسید این بیشتر در مورد کسب و کارهایی صدق میکند که جوانان میتوانستند در آن شاگردی کنند....
این کتاب با 262 صفحه، شمارگان هزار و 500 نسخه و قیمت 12 هزار تومان منتشر شده است.
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