سیطره ارتش بر منطقه استراتژیک النبک/ هلاکت تروریستهای پاکستانی و تونسی در حومه لاذقیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مصری الشرق الاوسط، ارتش سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد توانسته بر منطقه مهم النبک در ححومه دمشق سیطره پیدا کند.

برخی منابع طی روزهای اخیر از عملیات سنگین ارتش در این منطقه علیه تروریستها خبر داده بودند.

منطقه النبک با توجه به اینکه مسیر ارتباطی دمشق با نقاط مرکزی سوریه محسوب می شود و از گذرگاههای اصلی برای انتقال تسلیحات برای تروریستها است، منطقه ای بسیار مهم و استراتژیک محسوب می شود.

دیگر تحولات امنیتی سوریه به شرح زیر است:

- عملیات ارتش سوریه در حومه لاذقیه با هلاکت شماری تروریست خارجی از جمله اتباع پاکستانی و تونسی همراه شد.

- مخفیگاههای تروریستها در مناطق الراشدین، خان العسل، النقارین، ، المرجه ، المنصوره در حلب توسط ارتش سوریه هدف حمله قرار گرفت و منهدم شد. در این درگیریها شمار زیادی از تروریستها به هلاکت رسیدند.

- تلاش تروریستها برای نفوذ به یک منقطه نظامی در حومه درعا با دخالت ارتش ناکام ماند و در این عملیات شماری از تروریستها کشته شدند.

- جاده بین المللی دمشق به حمص برای نهمین روز پیاپی به علت عملیات نظامی در منطقه القلمون و حمله تروریستها به خودروهای عبوری در اتوبان بسته است.