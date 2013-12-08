با تروریستهایی از 83 کشور می جنگیم/ نبرد ارتش سوریه تا نابودی آخرین تروریست ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وائل الحلقی در گفتگو با شبکه ماهواره ای"اولوصال" ارگان حزب کارگر ترکیه خاطر نشان کرد دولت حزب عدالت و توسعه حاکم بر ترکیه همچنان به حمایت از تروریسم در سوریه از طریق حمایت مالی و لجستیکی از تروریست ها و فراهم کردن مقر و گذرگاه امن برای آنها به منظور نفوذ به داخل سوریه و ارتکاب جنایت در حق ملت این کشور ادامه می دهد.

الحلقی تاکید کرد دولت رجب طیب اردوغان در جنایت ریختن خون مردم سوریه دست دارد و اردوغان همچنان در توهم احیای امپراتوری عثمانی و سیطره بر کشورهای منطقه از طریق اجرای طرح آمریکا در منطقه به سر می برد.

وی افزود تمام شعارهای اردوغان در خصوص فلسطین، آزادی و دموکراسی و پایان مشکلات با کشورهای همسایه، دروغ بود، چرا که سیاست وی به روابط ملت های سوریه و ترکیه ضربه زده است و سبب بروز مشکلات با تمام کشورهای همسایه شده است و محبوبیت وی هم کاهش یافته و تمام آرزوهایش به خیال و توهم تبدیل شده است.

الحلقی خاطر نشان کرد سوریه امروز با تروریسم جهانی و تروریستهایی می جنگند که از 83 کشور جهان وارد سوریه شده اند، تروریستهایی که انواع جنایات را مرتکب می شوند.

نخست وزیر سوریه تاکید کرد دولت سوریه مصمم است به جنگ خود با تروریسم تا نابودی آخرین تروریست در خاک خود ادامه دهد.



الحلقی همچنین با تاکید بر اینکه سیاستهای آمریکا در منطقه به بن بست خورده است، خاطر نشان کرد دولت سوریه بدون هرگونه پیش شرطی به منظور گفتگو با مخالفانی که خواهان ترسیم آینده سوریه آنگونه که مردم می خواهند، در نشست ژنو 2 شرکت خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد گزینه دولت سوریه، از همان ابتدا گزینه راه حل سیاسی بحران بود و 55 نشست با گروه های سیاسی و اجتماعی در چارچوب اجرای برنامه سیاسی برای حل بحران برگزار کرد و به فرمولی دست یافت که ویژگیهای حل بحران را در چارچوب زمانی و بر اساس برنامه مشخص چند مرحله ای از جمله تشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات پارلمانی ترسیم می کند.

نخست وزیر سوریه همچنین به مانع تراشی محور ضد سوری در برابر تلاشها برای حل سیاسی بحران این کشور اشاره کرد.

وی تاکید کرد سوریه در معرض جنگ تروریستی با ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی و رسانه ای قرار دارد.

