  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۷

پس از دریافت کارت زرد از مجلس؛

وزیر اقتصاد: استعفا می دهم/ یک دقیقه هم در وزارت نمی‌مانم

وزیر اقتصاد: استعفا می دهم/ یک دقیقه هم در وزارت نمی‌مانم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: طیب نیا پس از دریافت کارت زرد از مجلس قهر کرده و به نایب رئیس مجلس اعلام کرد که استعفا خواهد داد و یک دقیقه نیز در وزارت اقتصاد نمی ماند.

احمد امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به کارت زرد نمایندگان به طیب نیا وزیر اقتصاد گفت: پس از رای نمایندگان، طیب نیا عصبانی شد و به جایگاه هیات رئیسه رفت و به باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، اعلام کرد که پس از ترک مجلس استعفایم را می نویسم و تحویل می دهم، یک دقیقه دیگر هم در وزارت اقتصاد کار نخواهم کرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیش از این نیز در دولت دهم حسینی وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به اظهارات و اقدامات بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به مجلس فراخوانده شده بود و طی سئوال بنده و آقای نادران 2 کارت زرد از مجلس گرفته بود.

وی ادامه داد: درست است که وزیر اقتصاد در انتصاب رئیس بانک مرکزی دخالت ندارد اما نمایندگان تنها از وزیر اقتصاد می توانند در خصوص سیاست های ارزی و بانکی سئوال کنند.

کد مطلب 2191137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها