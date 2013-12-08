احمد امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به کارت زرد نمایندگان به طیب نیا وزیر اقتصاد گفت: پس از رای نمایندگان، طیب نیا عصبانی شد و به جایگاه هیات رئیسه رفت و به باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، اعلام کرد که پس از ترک مجلس استعفایم را می نویسم و تحویل می دهم، یک دقیقه دیگر هم در وزارت اقتصاد کار نخواهم کرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیش از این نیز در دولت دهم حسینی وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به اظهارات و اقدامات بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به مجلس فراخوانده شده بود و طی سئوال بنده و آقای نادران 2 کارت زرد از مجلس گرفته بود.

وی ادامه داد: درست است که وزیر اقتصاد در انتصاب رئیس بانک مرکزی دخالت ندارد اما نمایندگان تنها از وزیر اقتصاد می توانند در خصوص سیاست های ارزی و بانکی سئوال کنند.