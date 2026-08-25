به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح تصفیهخانه روستای بکندی با اشاره به نقش سپاه در اجرای طرحهای محرومیتزدایی اظهار کرد: سپاه یکی از ظرفیتهای بزرگ کشور است که امروز در کنار دولت برای حل مسائل و پیشبرد امور استان کمک میکند.
وی افزود: همراهی نمایندگان مجلس، مجموعه سپاه، اعضای شورای تأمین و دیگر دستگاههای اجرایی، ظرفیت بیشتری برای پیگیری و حل مسائل استان ایجاد کرده است.
استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت همدلی میان مجموعههای مختلف بیان کرد: زمانی کارها به نتیجه میرسد که همه بخشها در کنار یکدیگر باشند و با استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی برای توسعه استان تلاش کنند.
نوذری با اشاره به ظرفیتهای گردشگری منطقه یلهگنبد ادامه داد: این منطقه ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه گردشگری دارد و آبگرم یلهگنبد میتواند به یک مقصد گردشگری مهم تبدیل شود که در این زمینه باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.
وی همچنین با اشاره به برنامههای هفته دولت در استان قزوین گفت: طی هفته آینده وزرا و مسئولان ملی در قزوین حضور خواهند داشت و در مجموع بیش از ۵۴ همت پروژه در استان به بهرهبرداری میرسد.
استاندار قزوین خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از پروژههای هفته دولت، طرحهای مهم اقتصادی هستند که میتوانند بیش از پنج تا شش هزار فرصت شغلی در استان ایجاد کنند.
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