افتتاح سردخانه سیب با ظرفیت ۴ هزار تن به مناسبت هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز سه شنبه در مراسم افتتاح سردخانه ۴ هزار تنی سیب در مراغه که به‌مناسبت هفته دولت برگزار شد، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات باغی را کلید اصلی جلوگیری از آسیب به دسترنج کشاورزان و ارتقای توان رقابتی محصولات مراغه در بازارهای هدف دانست.

وی بر اهمیت استراتژیک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پس از برداشت تأکید کرد.

سرمست با اشاره به سیاست‌های توسعه‌ای منطقه، اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی برنامه‌های ما در شهرستان مراغه، توسعه شبکه سردخانه‌ها، تکمیل زنجیره ارزش محصولات و تقویت صنایع تبدیلی است. هدف ما این است که با تمرکز بر فرآوری محصولات باغی و کشاورزی، ظرفیت‌های بالقوه این منطقه را به توانمندی‌های اقتصادی و بالفعل تبدیل کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی ایجاد زیرساخت‌های ذخیره‌سازی را یک مطالبه به حق از طرف باغداران و کشاورزان مراغه توصیف کرد و افزود: ایجاد این امکانات برای اینکه محصولات باغداران با ارزش واقعی خود به بازارها عرضه شود و از عواید واقعی تلاش آن‌ها حمایت شود، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به رونق بخش کشاورزی منطقه، از سرمایه‌گذاران خواست تا با توجه به پتانسیل‌های بالای مراغه در تولید محصولات باغی، توجه بیشتری به حوزه صنایع تبدیلی و فرآوری نشان دهند تا از این طریق، ثروت حاصل از کشاورزی در خود منطقه ماندگار شود.

این گزارش می‌افزاید همزمان با هفته دولت، ۷۰ طرح عمرانی، خدماتی و تولیدی با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در شهرستان ویژه مراغه به بهره‌برداری می‌رسد یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

از مجموع طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته دولت، عملیات اجرایی ۱۰ طرح با ۱۶۹ میلیارد تومان اعتبار آغاز و ۶۰ طرح نیز با اعتبار یک‌هزار و ۹۲۷ میلیارد تومان افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله توسعه فضاهای آموزشی، آب و فاضلاب، عمران روستایی، برق، بهداشت و درمان، فرهنگ و هنر، راه‌های روستایی و عمران شهری اجرا شده و بخش قابل توجهی از نیازهای زیرساختی و خدماتی شهرستان را پوشش خواهند داد.

همچنین در هفته دولت، پنج طرح تولیدی با سرمایه‌گذاری ۵۳۱ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۳۷ نفر را فراهم می‌کند.