۵۱۴ کیلومتر مسیر عشایری در قزوین طی ۶ ماه مرمت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ابیت اظهار کرد: عملیات مرمت، بهسازی و تسطیح ایل‌راه‌های عشایری استان از ابتدای سال در مناطق طارم سفلی، کوهین، مرکزی و الموت شرقی آغاز شد و در مجموع ۵۱۴ کیلومتر از مسیرهای عشایری بهسازی و آماده بهره‌برداری شده است.

وی افزود: اجرای این حجم از عملیات در مدت شش ماه، رکورد قابل توجهی در حوزه زیرساخت‌های عشایری استان قزوین محسوب می‌شود و بیانگر شتاب گرفتن روند توسعه و بهسازی راه‌های دسترسی عشایر و عزم جدی برای رفع مشکلات زیرساختی این جامعه است.

رئیس اداره امور عشایر استان قزوین با اشاره به اهمیت ایل‌راه‌ها در زندگی و معیشت عشایر بیان کرد: با توجه به وابستگی مستقیم معیشت عشایر به مسیرهای کوچ، بهسازی و نگهداری مستمر این راه‌ها برای تردد ایمن و دسترسی مناسب به مناطق ییلاقی و قشلاقی ضروری است.

ابیت ادامه داد: بهبود وضعیت راه‌های عشایری علاوه بر افزایش ایمنی تردد، موجب تسهیل کوچ، جابه‌جایی دام و محصولات، دسترسی بهتر به خدمات و ارتقای شرایط معیشتی و اقتصادی عشایر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه و نگهداری ایل‌راه‌ها از اولویت‌های اداره امور عشایر استان است و تلاش می‌شود با تداوم اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی، روند ارائه خدمات به جامعه عشایری شتاب بیشتری بگیرد.

رئیس اداره امور عشایر استان قزوین ابراز امیدواری کرد با ادامه این اقدامات، زمینه تقویت فعالیت‌های اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی عشایر استان فراهم شود.

گفتنی است بر اساس آمار اعلام‌شده، عملکرد پنج ماه نخست امسال نیز با کل عملیات اجرایی هشت سال گذشته برابری کرده است؛ موضوعی که در کنار عملکرد ۵۱۴ کیلومتری شش‌ماهه، از افزایش چشمگیر سرعت اجرای طرح‌های بهسازی راه‌های عشایری استان قزوین حکایت دارد.