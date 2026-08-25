کارگاه آموزشی «نگاه راهبردی به خانواده و نسل آینده» در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی تخصصی با موضوع «نگاه راهبردی خانواده و نسل آینده» بعدازظهر سه شنبه در سالن شهدای اداره کل تبلیغات اسلامی استان مازندران برگزار شد.

این برنامه که به همت شورای راهبردی بانوان تبلیغات اسلامی استان مازندران و با همکاری مؤسسه همسان‌گزینی «هلما» طراحی شده بود، با هدف تبیین الگوهای صحیح تشکیل خانواده و توانمندسازی بانوان در مسیر تربیت نسل جدید برگزار گردید.

در آغاز این کارگاه، حجت‌الاسلام حسین اکبرزاده، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بابل، ضمن اشاره به جایگاه رفیع بانوان در جامعه‌سازی گفت: «جامعه دینی باید به امر ازدواج اسلامی به عنوان یک اقدام راهبردی نگریسته و با تسهیل این پیوند مقدس، بسترهای لازم برای پایداری خانواده را فراهم سازد.

وی گفت:در این میان، نقش بانوان به عنوان رکن رکین خانواده و محور اصلی تربیت، نقشی بی‌بدیل و غیرقابل جایگزین است.» وی همچنین با الگوبرداری از شخصیت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، بر ضرورت مدیریت هوشمندانه خانواده در عصر حاضر تأکید کرد.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام ذاکری، مدیر موسسه همسانگزینی هلما، به تبیین ابعاد مختلف موضوع کارگاه پرداخت و با نگاهی تحلیلی به چالش‌های پیش روی نسل آینده سخن گفت.

وی با تأکید بر اهمیت هوشمندی در انتخاب همسر و مدیریت الگوی رفتاری در خانواده، خاطرنشان کرد که خانواده تنها یک پیوند اجتماعی نیست، بلکه سنگ‌بنای تمدن‌سازی و حفظ هویت دینی در برابر جریان‌های فرهنگی بیگانه است.

ذاکری در بخش دیگری از سخنان خود با پرداختن به موضوع اصلی کارگاه افزود: «برای رسیدن به یک اقدام راهبردی در حوزه خانواده، باید از رویکردهای سنتی فراتر رفته و با استفاده از دانش روز و در عین حال پایبندی به آموزه‌های وحیانی، استراتژی‌های جدیدی برای تربیت نسل آینده تدوین کرد. ما نیازمند خانواده‌هایی هستیم که نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر فکری و اعتقادی نیز از توانمندی لازم برای مقابله با بحران‌های عصر حاضر برخوردار باشند.»

این کارگاه با حضور جمعی از بانوان و فعالان حوزه فرهنگی برگزار شد و در پایان، با ارائه راهکارهایی در جهت تقویت بنیان‌های اخلاقی و اصلاح الگوهای تربیتی در خانواده به پایان رسید.