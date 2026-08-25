مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه کاهش می‌یابد، اظهار کرد: امروز بادرود نطنز با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین و میاندشت با کمینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

به گفته وی، دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز تا پنجشنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته معتمدی، از پنجشنبه شب و طی روزهای جمعه و شنبه هفته پیش رو افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد محتمل است.

وی اضافه کرد: در این مدت غبار رقیق به ویژه در ساعات صبح در مناطق مستعد شرق و شمال شرق استان وجود خواهد داشت.