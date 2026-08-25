۲۲ فقره سرقت در کارنامه سیاه سارق داخل خودرو در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر سه شنبه در اعلام جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از داخل خودرو، موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، یک نفر متهم به سرقت را شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر و متهم در بازجویی های بعمل آمده به ۲۲ فقره سرقت از داخل خودرو که عمدتا از خودروهای پراید، پژو، پیکان و وانت پیکان که از لحاظ وجود تجهیزات ایمنی ضعیف و یا فاقد تجهیزات ایمنی بودند، به ارزش ۹ میلیارد ریال، اعتراف و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.