  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

۲۲ فقره سرقت در کارنامه سیاه سارق داخل خودرو در تبریز

۲۲ فقره سرقت در کارنامه سیاه سارق داخل خودرو در تبریز

تبریز- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی از دستگیری یک نفر سارق داخل خودرو و کشف ۲۲ فقره سرقت به ارزش ۹ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر سه شنبه در اعلام جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از داخل خودرو، موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، یک نفر متهم به سرقت را شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر و متهم در بازجویی های بعمل آمده به ۲۲ فقره سرقت از داخل خودرو که عمدتا از خودروهای پراید، پژو، پیکان و وانت پیکان که از لحاظ وجود تجهیزات ایمنی ضعیف و یا فاقد تجهیزات ایمنی بودند، به ارزش ۹ میلیارد ریال، اعتراف و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6927320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها