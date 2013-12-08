شبکه فاضلاب ابوموسی تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان ابوموسی با بیان اینکه آب شرب جزیره ابوموسی به وسیله چهار دستگاه آب شیرین کن تامین می شود، عنوان کرد: ماهیانه 72 هزار مترمکعب آب در جزیره ابوموسی شیرین سازی می شود و این جزیره از 25 کیلومتر خط لوله انتقال آب به منازل برخوردار است.

وی در ادامه به احداث شبکه فاضلاب ابوموسی اشاره کرد و افزود: هم اکنون شبکه فاضلاب ابوموسی و تصفیه خانه فاضلاب این جزیره در حال احداث است که تا پیش از پایان سال جاری و به احتمال فراوان در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان افزود: حدود 100 میلیارد ریال برای احداث شبکه فاضلاب ابوموسی سرمایه گذاری صورت گرفته است.

خادمی در ادامه به وضعیت جزیره تنب بزرگ اشاره کرد و گفت: آب شرب این جزیره نیز به وسیله سه دستگاه آب شیرین کن با ظرفیت شیرین سازی هزار و 300 مترمکعب آب در شبانه روز انجام می شود.