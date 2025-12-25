ظرفیت تامین آب شرب جزیره ابوموسی تا پایان سال به دو برابر می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور در جریان بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان، فرماندار شهرستان ابوموسی از این تأسیسات گفت: با راه اندازی این پروژه، تأمین آب شرب جزیره به پایداری کامل خواهد رسید.

وی اظهار کرد: ظرفیت تولید آب شیرین در این مجموعه روزانه ۱۵۰۰ متر مکعب است که نقش مهمی در رفع دغدغه‌های آبی ساکنان جزیره خواهد داشت.

مدیرعامل آبفای هرمزگان افزود: این پروژه با مشارکت بخش خصوصی و در قالب قرارداد خرید تضمینی آب اجرا شده و برای احداث آن حدود ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است.

حمزه پور تاکید کرد: با بهره برداری کامل از این تأسیسات تا پایان سال جاری، علاوه بر افزایش ظرفیت تأمین آب، پایداری شبکه آب شرب جزیره ابوموسی به طور کامل محقق می‌شود.