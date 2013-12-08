اظهاراتی از ماندلا که رسانه های غربی کمتر پوشش می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر ، نلسون ماندلا در حالیکه رهبر مبارزه با آپارتاید و اولین رئیس جمهور سیاهپوست آفریقای جنوبی بوده است علاوه بر آن به قدرت آمریکا و حمله این کشور به عراق معترض بوده است.

نلسون ماندلا همچنین از حامیان حقوق مردم فلسطین در برابر رژیم غاصب صهیونیستی بوده است.

شبکه راشا تودی روسیه بخش هایی از اظهارات نلسون ماندلا را که کمتر در رسانه های غربی به آنها پرداخته شده است را منتشر کرده است.

ماندلا در کنفرانس بین المللی زنان در ژوهانسبورگ قبل از حمله جورج بوش به عراق به انتقاد از وی پرداخته و گفت هدف اصلی آمریکا از حمله به عراق نفت است.

وی همچنین در این کنفرانس از رئیس جمهور وقت آمریکا را به علت تضعیف سازمان ملل انتقاد کرده و گفت: اگر یک کشور در جهان وجود داشته باشد که تجاوزات انکارناپذیری در جهان انجام داده باشد آن ایالات متحده آمریکا است ، آنها توجهی به حقوق بشر ندارند.

ماندلا به انتقادات خود از عملکرد آمریکا در قبال عراق ادامه داده و وقتی که احتمال حمله آمریکا به عراق در سال 2002 شدت گرفت گفت: وقتی به مسائل نگاه کنیم خواهیم دید که آمریکا یک تهدید برای صلح جهانی است.

ماندلا همچنین از حامیان مردم فلسطین و از منتقدین سیاست های رژیم اسرائیل بوده است ، وی در سال 1999 وقتی که خواست نقش میانجی بین این رژیم و کشورهای اطرافش باشد گفت: اسرائیل باید از تمامی سرزمین هایی که در سال 1967 از کشورهای عربی گرفته عقب نشینی کند به ویژه از ارتفاعات جولان ، کرانه غربی و جنوب لبنان.

وی همچنین در 4 دسامبر سال 1997 در روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین گروهی از مردم آفریقای جنوبی را برای همبستگی با مردم فلسطین تشکیل داد و در سخنرانی خواستار پا بر جا ماندن شعله های وحدت ، عدالت و آزادی شد.

وی همچنین در این سال ها بارها در سخنرانی های مختلف حمایت خود از فیدل کاسترو رهبر انقلابی مردم کوبا را اعلام داشت.