نتانیاهو چهره واقعی خود را به جهانیان نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، خودداری "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، از شرکت در مراسم تدفین "نلسون ماندلا" رهبر فقید آفریقای جنوبی و قهرمان مبارزه با آپارتاید، با انتقاد شدید روزنامه هاآرتض روبرو شده است.

گویا نخست وزیر رژیم صهیونیستی هزینه بالای سفر به آفریقای جنوبی را دلیل شرکت نکردن در مراسم ماندلا معرفی کرده و این روزنامه در انتقاد از تصمیم نتانیاهو می نویسد : نتانیاهو با این تصمیم ثابت کرد که فقط یک فرد از خودراضی، حقیر، کینه جو و حراف نیست، بلکه او به مراتب انسان بدتری است . وی با این کار چهره واقعی خود را نشان داد.

بر اساس گزارش های موجود، ماندلا یکی از حامیان مردم فلسطین بود که از مبارزات آنها برای آزاد کردن سرزمین خود دفاع می کرد و همین امر موجب شده بود تا مقامات رژیم صهیونیستی رابطه چندان خوبی با وی نداشته باشند.

اعلام شده که در مراسم تدفین نلسون ماندلا که روز 15 دسامبر برگزار می شود بیش از 60 رهبر جهان حضور خواهند داشت. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که "باراک اوباما"، "جرج بوش" و "بیل کلینتون" روسای جمهور فعلی، سابق و اسبق این کشور در مراسم تدفین ماندلا شرکت خواهند کرد اما شب گذشته اعلام شد که "جیمی کارتر" رئیس جمهور پیشین این کشور نیز به آفریقای جوبی سفر می کند تا در این مراسم حضور داشته باشد.

از دیگر روسای جمهوری که حضور آنها در مراسم هفته آینده قطعی است می توان به "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه، اشاره کرد. در همین رابطه روزنامه دیلی تلگراف در خبری اعلام کرد که "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور سابق فرانسه، دعوت اولاند برای همسفر شدن با وی برای حضور در مراسم تدفین ماندلا را نپذیرفته است.

البته هاآرتض اعلام کرده که "حسن روحانی" رئیس جمهوری ایران، نیز در این مراسم شرکت خواهد کرد.

نلسون ماندلا، اولین رئیس جمهور آفریقای جنوبی بعد از پایان دوران آپارتاید در این کشور، پنجشنبه شب هفته قبل بعد از تحمل چند ماه بیماری از دنبا رفت.