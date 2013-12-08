نتانیاهو خواستار تغییر سیاست ایران در قبال رژیم اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل در اظهاراتی در اندیشکده بروکینز در آمریکا از آمریکا و دیگر مذاکره کنندگان هسته ای با ایران خواست تا در مذاکرات خود با ایران از ایران بخواهند تا سیاست خود در قبال رژیم اسرائیل را تغییر دهد.

وی در نشست روابط آمریکا - اسرائیل که به میزبانی موسسه بروکینز برگزار شده بود گفت: ایران خواستار نابودی ما است.

نتانیاهو که یک روز بعد از دفاع اوباما از توافق هسته ای با ایران در این نشست سخن می گفت تصریح کرد، مذاکرات با ایران فقط نباید درباره برنامه هسته ای ایران باشد بلکه باید از ایران خواسته شود تا کلیه سیاست هایش در قبال رژیم اسرائیل( آنچه که وی سیاست نسل کشی یهودیان خواند) را تغییر دهد.

وی در این نشست اعلام کرد: هر کاری برای حفاظت از اسرائیل انجام خواهم داد.

نتانیاهو همچنین با مرتبط کردن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران به مذاکرات سازش خاورمیانه مدعی شد اگر ایران به سلاح هسته ای دست یابد دیگر صلحی بین فلسطینیان و این رژیم به وجود نخواهد آمد.