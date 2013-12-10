به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه محمودخسرویوفا، نایب رئیس کمیته ملی المپیک صحبتهایی را در مورد تقلب و انجام اقدامات غیرقانونی در رابطه با فروش ساختمان پیشین کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی مطرح کرد و در این رابطه عنوان کرد که متهمان پرونده از دوستان محمد علیآبادی هستند، وی نیز تمام این صحبتها را کذب و دروغ عنوان کرد و حتی اینگونه گفت که دلیل به میان آوردن چنین صحبتهایی در این مقطع زمانی و رسانهای کردن آنها داد و ستدهایی است که خسرویوفا با وزیر پیشین ورزش و جوانان برای ماندگار شدن در فدراسیون جانبازان و معلولان داشته است.
در هر صورت اختلاف ایجاد شده میان رئیس و نایب رئیس کمیته ملی المپیک در مورد فروش چهار سال پیش ساختمان گاندی، اعضای هیات اجرایی را وادار به تشکیل دو نشست فوقالعاده طی روزهای شنبه و دوشنبه کرد. نشستهایی که خبرنگاران اجازه ورود به آن را پیدا نکردند اما به طور حتم این دو نشست بی نتیجه نبوده است.
به واقع نتیجه نشست اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک چه بود؟
سید مهدی هاشمی، یکی از اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: هیات اجرایی در مورد اختلافات ایجاد شده و صحبتهایی که محمود خسرویوفا مطرح کرده بود، نشستهای فوقالعادهای تشکیل داد. طی این دو نشست، موضوع را تا آنجا که امکان داشت مورد بررسی قرار دادیم. البته باید یکسری اقدامات کارشناسی هم انجام شود تا بتوانیم نتیجه نهایی را اعلام کنیم.
وی در مورد اقدامات کارشناسی مورد نظر اظهارداشت: به هر حال برخی مسائل به لحاظ حقوقی نیاز به بررسی بیشتر دارد. بر همین اساس قرار شد تا در رابطه با موضوع پرونده و مکاتبات صورت گرفته در این زمینه بررسیهای بیشتری صورت بگیرد.
این عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک تاکید کرد: اما در مجموع و طبق بررسیهایی که طی این دو نشست در رابطه با فروش ساختمان گاندی و معاملات انجام شده داشتیم و بر اساس گزارش های تیم کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که هیچ مشکلی وجود نداشته است.
"این صحبت شما یعنی اینکه در رابطه با پرونده اختلاف میان خسرویوفا و علیآبادی حق با علیآبادی بوده و به نوعی صحبتهای خسروی وفا توسط هیات اجرایی تایید نشده است. درست است؟"، هاشمی در پاسخ به این پرسش مهر گفت: خسرویوفا نسبت به روند اجرایی کار اشکالاتی گرفته بود اما در این دو نشست با بررسیهایی که انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که هیچ مشکلی نبوده است. حالا شما میتوانید از این ادبیات استفاده کنید که حق با علیآبادی بوده است.
رئیس فدراسیون تیراندازی در پایان تاکید کرد: در هر صورت از نظر من رسانهای شدن چنین موضوعاتی از سوی مسئولان ورزش درست نبود و من به شدت مخالف آن هستم. باید جامعه ورزش را در ثبات و آرامش حفظ کرد اما اینگونه برخوردها به خصوص به قشر جوانان ضربه جدی وارد میکند.
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