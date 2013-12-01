به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه نایب رئیس کمیته ملی المپیک و عضو هیات اجرایی این کمیته یعنی محمود خسروی وفا با برگزاری نشستی فوری از اقدام علی آبادی برای شکایت از وی خبر داد. بنا به گفته خسروی‌وفا مسائل مرتبط با فروش ساختمان گاندی موجب این اقدام توسط علی‌آبادی شده است. در همین رابطه خسروی‌وفا به جنبه‌هایی تازه از این پرونده اشاره کرد و گفت که فکر می‌کنم متهمان فروش ساختمان گاندی از دوستان علی‌آبادی هستند.

این در حالی است که علی‌آبادی در گفتگو با مهر با بیان اینکه شکایت از خسروی‌وفا با تصمیم هیات اجرایی انجام می‌شود، تاکید کرد که فروش ساختمان گاندی کاملا قانونی و سالم انجام شده و حتی خود محمود خسروی‎‌وفا نیز پای آن امضا کرده است.

هیات اجرایی خواستار شکایت از خسروی‌وفا شد نه من

محمد علی‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه وکیل کمیته ملی المپیک بنا به خواست اعضای هیات اجرایی پیگیر اقدامات قضایی در رابطه با محمود خسروی‌وفا شده است، اظهار داشت: شکایت از خسروی‌وفا بنا به درخواست من علی‌آبادی نبود. آقای خسروی‌وفا طی یک ماه اخیر گفتگوهای زیادی داشته که از نظر اعضای هیات اجرایی ناروا بود و به همین دلیل بنا به تصمیم جمعی، وکیل کمیته مامور به پیگیری اقدامات قضایی لازم در این زمینه شده است.

شکایت به خاطر همه صحبت‌های اخیر

"کدام یک از صحبت‌های محمود خسروی‌وفا موجب اتخاذ چنین تصمیمی شده است؟ بحث‌های مرتبط با فروش ساختمان گاندی، ابهامات انتخاب اعضای مجمع یا ..."؟، وی در پاسخ به این پرسش گفت: همه صحبت‌هایی که وی طی این مدت داشته از نظر اعضای هیات اجرایی صحیح نبوده و به همین دلیل چنین تصمیمی را گرفتیم.

امضای خسروی‌وفا پای سند فروش ساختمان گاندی است

علی‌آبادی با اشاره به فروش ساختمان گاندی و ابهاماتی که توسط خسروی‌وفا در این زمینه مطرح شده، تصریح کرد: نمی‌دانم خسروی‌وفا بر چه اساس این صحبت‌ها را مطرح می‌کند در حالی که خود او نیز در جریان فروش قرار داشت و به عنوان نایب رئیس کمیته ملی المپیک کلیه صورتجلسه مربوط به این مورد را هم امضا کرده است. در واقع ساختمان کمیته ملی المپیک را خود محمود خسروی‌وفا فروخته و آن را امضا کرده است.

رئیس کمیته ملی المپیک به دیگر اعضایی که در رابطه با فروش ساختمان این کمیته نقش داشته‌اند اشاره کرد و گفت: 11 عضو هیات اجرایی که 5 بار زیر صورتجلسه مربوط به فروش را امضا کرده‌اند و افرادی چون آقایان افشارزاده، کرباسیان، ارشدی، شهنازی، روزبه و روحانی که عامل اجرایی فروش ملک بودند و نسبت به تنظیم مبایعه نامه قرارداد فروش اقدام کردند.

تخلفی در فروش نشده است

وی ادامه داد: من به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک کارهای انجام شده توسط این افراد در رابطه با فروش ساختمان گاندی را صد در صد تایید کرده و به صورت جدی اعلام می‌کنم که هیچ گونه تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است. این ساختمان با قیمت کاملا منطقی و قانونی به فروش رسیده است.

قیمت کارشناسی شده و قیمت فروش چقدر بود؟

علی‌آبادی در مورد قیمت کارشناسی شده برای فروش ساختمان گاندی و مبلغ فروش آن به خبرنگار مهر این گونه توضیح داد: کارشناسان مربوطه طی سه مرحله فروش ساختمان گاندی را بررسی کرده که متوسط قیمت کارشناسان کل دادگستری 3 میلیارد و 816 میلیون تومان بوده است. در نهایت هم این ملک پس از بررسی‌هایی که توسط تیم مذاکره فروش متشکل از افشارزاده، شهنازی، روزبه و ارشدی انجام شد به مبلغ 3 میلیارد و 750 میلیون تومان فروخته شد که کاملا منطقی و قابل قبول است.

فاصله میان مبلغ تعیین شده و مبلغ فروش

رئیس کمیته ملی المپیک تاکید کرد: در واقع قیمت ساختمان گاندی میان آنچه که توسط کارشناسان تعیین شد تا آنچه به فروش رسید 1.5 درصد اختلاف داشت. این در حالی است که طبق قانون تا 10 درصد اختلاف میان قیمت کارشناسی شده و فروش قابل پذیرش است بنابراین به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک فروش ساختمان این کمیته را صحیح و منطقی دانسته و حتی به سهم خودم از تمام افرادی که در این زمینه تلاش خود را کردند نیز تشکر می‌کنم.

سود میلیاردی که نصیب کمیته ملی المپیک شد

وی در بخش دیگری از گفتگو با مهر به سودی که از محل فروش ساختمان کمیته ملی المپیک در اختیار این کمیته قرار گرفت نیز اشاره کرد و یادآور شد: از زمان فروش ساختمان گاندی و از محل پول آن 2 میلیارد و 200 میلیون تومان سود مستقیم به کمیته ملی المپیک رسیده که با آن کارهای مفید زیادی تا به امروز انجام شده و سودهای دیگری هم نصیب‌مان شده است.

علی‌آبادی ادامه داد: از محل این سود 2 میلیارد و 200 میلیون تومانی یکی از ساختمان‌های فرسوده کمیته ملی المپیک را مورد بازسازی قرار دادیم که از محل ساخت این ساختمان 2 تا 3 میلیارد تومان شود عاید کمیته ملی المپیک شد. ضمن اینکه از سود حاصله نزدیک به 600 میلیون تومان به فدراسیون‌های ورزشی کمک شد.

رئیس کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: کمیته ملی المپیک زمینی داشت که فاقد کاربری لازم بود و هر لحظه امکان داشت در طرح حاشیه رودخانه شهرداری قرار بگیرد اما از سودی که به واسطه فروش ساختمان گاندی نصیب‌مان شده بود و با صرف هزینه 150 میلیونی و البته کمک‌های ویژه شهرداری و کمیسیون 5 شهرداری که اعضای 5 وزارتخانه هم عضو آن هستند، این زمین را به شرایط لازم برای استفاده رساندیم طوری که ارزش آن از 5 میلیارد تومان آن زمان به 40 میلیارد تومان امروز رسیده است.

شکایت تا چه زمان

"اقدامات قضایی و به نوعی شکایت از محمود خسروی‌وفا را تا کجا پیگیری می‌کنید"؟، علی‌آبادی در پاسخ به این پرسش مهر گفت: همان طور که گفتم این کار توسط من و بنا به تصمیم شخصی من انجام نشده، اعضای هیات اجرایی در این زمینه تصمیم گرفته‌اند و آنها نیز در مورد چگونگی پیگیری تصمیم گیری خواهند کرد.

از خسروی‌وفا شکایت شخصی هم دارم

رئیس کمیته ملی المپیک در پایان با تاکید دوباره بر اینکه شکایت از خسروی‌وفا با تصمیم اعضای هیات اجرایی انجام شده است، گفت: البته من به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک از این رفتار غلط و خارج از عرف آقای محمود خسروی‌وفا گله دارم که شاید به خاطر آنها اقدام به شکایت شخصی از وی هم کنم.