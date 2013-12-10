به گزارش خبرگزاری مهر، یازده منتقد سینما فیلم های بخش مسابقه ملی هفتمین جشنواره سینماحقیقت را در سه بخش مستندهای کوتاه، نیمه بلند و بلند داوری می کنند.

فیلم های بلند و نیمه بلند جشنواره را جواد طوسی، اسماعیل میهن دوست، مهرزاد دانش، شاهین امین و مرجان ریاحی داوری خواهند کرد و شاپور عظیمی، سحر عصرآزاد، مرضیه ریاحی، امیرحسین ثنایی و وحید زارع زاده هم به قضاوت فیلم های کوتاه خواهند نشست.

این جمع را کیوان کثیریان به عنوان سرپرست و هماهنگ کننده تیم داوری همراهی خواهد کرد و در پایان فیلم های برگزیده این داوران در هفتمین جشن منتقدان در دی ماه سال جاری معرفی می‌شود.

وب سایت انجمن منتقدان با فرم نظام سینمایی راه اندازی شد



همچنین انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ضمن دعوت از اعضای پیوسته خود برای پر كردن فرم نظام سینمایی تا دوشنبه 25 آذرماه، از راه اندازی وب سایت انجمن به نشانی www.isfcw.ir با امكان پر كردن و ارسال فرم به طریق اینترنتی خبر داد.



وب سایت رسمی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی كه به تازگی به روزرسانی شده با فراهم كردن امكان داوری اینترنتی آكادمی فجر 31 برای كلیه اعضا، با وارد كردن username و password قابل دسترسی است.

آخرین مهلت ارسال فرم های داوری چهارشنبه 20 شهریورماه است.





