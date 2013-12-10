استعفای دسته جمعی نمایندگان بهترین راه دفاع از حقوق مردم خوزستان بود

محمد باقر شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه نمایندگان خوزستان صبح امروز با امضای استعفا نامه ای و تقدیم آن به هیات رئیسه مجلس اعتراض خود را به کاهش بودجه اختصاص یافته به این استان در لایحه بودجه سال 1393 که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است را نشان دادند.



وی افزود: متاسفانه در بودجه امسال اعتبارات استان خوزستان به شدت کاهش یافته است و 60 درصد از آنچه پیش بینی کرده بودیم کمتر است. این در حالی است که استان خوزستان هم اکنون با مشکلات عدیده ای مواجه است و برای رفع این محرومیتها باید بودجه خاصی از سوی دولت به استان خوزستان اختصاص داده شود.



نماینده بهبهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با وجود گذشت حدود سه دهه از پایان جنگ تحمیلی هنوز مشکلات ناشی از جنگ در گوشه گوشه استان به خصوص در بخش زیر ساختی مثل آب، فاضلاب، برق و خدمات رفاهی دیده می شود و در صورتی که بودجه استان افزایش پیدا نکند این محرومیتها و کاستی ها تشدید شده و زندگی را بر مردم خوزستان تنگ می کند.



شریعتی تصریح کرد: امروز با نوبخت معاون رئیس جمهور گفتگویی از سوی نمایندگان خوزستان صورت گرفته تا در اسرع وقت نسبت به افزایش بودجه استان در سال 93 از سوی دولت تجدید نظر اساسی صورت بگیرد و در غیر اینصورت آنها باید پاسخگوی ظلمی که به مردم خوزستان شده است باشند. نمایندگان خوزستان نیز تا احقاق کامل حقوق مردم نسبت به استعفای خود مصمم و جدی هستند.



وی گفت: انتظار داریم دولت به سرعت در این خصوص تجدید نظر کند.

