به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند عصر امروز سه شنبه در نشستی فوری با خبرنگاران با تشریح زوایای گوناگون لایحه بودجه سال 93 کل کشور گفت: خوشبختانه واکنشها به لایحه خوب بود ولی مهمترین چالش ما کاری است که درباره طرحهای عمرانی صورت گرفت که آقای نوبخت در باره ضرورت طبقه بندی طرح ها صحبت کردند.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: هم اکنون 2هزار و 906 طرح نیمه تمام در کشور داریم که اعتبار لازم برای اتمام این طرحها 200 هزار میلیارد تومان برای یک دوره 8 تا 10 ساله است.
دژپسند ادامه داد: با توجه به رشد هزینه ها در این دوره، زمانی عدد به 400 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد، البته به شرطی که در این مدت طرح جدید دیگری آغاز نشود. طبیعتا کسی راضی نیست منابع محدود را به نحوی توزیع کنیم که به همه طرحها مبالغی برسد ولی اثربخشی لازم را نداشته باشد، بنابراین کار باید به نحوی باشد که کارایی منابع به حداکثر برسد.
این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: برای این منظور نیازمند معیاری بودیم که فارغ از تعصبهای منطقه ای و بخشی باشد که قرار شد ملاک تخصیص منابع زمان بهره برداری طرحها باشد و به نسبت پیشرفت طرحها منابع بیشتری نیز اختصاص یابد که از این طریق بتوان با اتمام طرحها منابع را به طرح های جدید اختصاص دهیم که بتوان فرصتهای شغلی جدیدی نیز ایجاد کرد.
دژپسند خاطرنشان کرد: با این مدل طرحها به سه گروه تقسیم بندی شدند. طرح های پیشرفت فیزیکی آنها صفر تا 20 درصد، طرح ایی که پیشرفت فیزیکی آن 20 تا 80 درصد و طرحهایی که بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، برنامه ریزی شد که البته هدف اصلی تامین اعتبار مورد نیاز طرحهایی است که در سال 93 به اتمام می رسند.
وی اظهار داشت: موارد استثنایی نیز وجود داشته و به طور طبیعی این طرحها در شرایط تعریف و در بودجه قرار گرفته اند که برای آنها معیارهای دیگری هم مد نظر بود. بخشی از این طرحها مربوط به مهار آبهای مرزی، طرحهای تامین آب شرب، طرحهایی که در سفر مقام معظم رهبری تعهد اعتبار شده و طرحهایی که در بحث دفاعی و امنیتی از حساسیت ویژه ای برخوردارند و در نهایت طرحهای مربوط به عمران روستایی و طرح های مکمل یکدیگر نیز مد نظر قرار گرفت.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه از طریق اختصاص اعتبار به طرحهای یاد شده 246 طرح در سال آینده به بهره برداری می رسد، از اختصاص 20 میلیارد تومان اعتبار جداگانه برای انجام مطالبات نجات دریاچه ارومیه در لایحه بودجه سال آینده برای اولین بار خبر داد و گفت: اگر استانی هم باشد که طرح بالای 29 تا 89 درصد پیشرفت نداشته باشد، در آنجا به نحو دیگری حمایت خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: برای استان مازندران و سایر استانهای گردشگری 5 درصد عوارض از این محل و صرف آن در استان مربوطه نیز در لایحه پیش بینی شد. در بحث طرحهای مهر ماندگار دیگر چنین عنوانی در لایحه بودجه وجود ندارد و برای اینکه بودجه با سراب مواجه نشود، از معرفی طرحهای عمرانی با اعتبارات بادکنکی و منابع واهی خودداری کردیم؛ برای اینکه در نهایت مجبور نشویم با استفاده از مکانیزیمهایی، اعتبارات را جابهجا کنیم و درصد پایینی به طرحها اختصاص یابد.
به گفته دژپسند، در سال جاری اعتبار عمرانی کشور 56 هزار میلیارد تومان است ولی تابه حال درصد بسیار ناچیزی اختصاص یافته است و پیش بینی می شود در سال جاری 11.3 هزار میلیارد تومان منابع برای طرحهای عمرانی اختصاص یابد که چیزی حدود 21 درصد میشود.
وی تصریح کرد: در بودجه سال آینده برنامه ای را دنبال کردیم که قابلیت اجرایی داشته باشد و منابع درآمدی آن، قابل اتکا شود؛ بنابراین در لایحه بودجه پیش بینی می شود بتوانیم بیش از 3 برابر اعتباری که در سال جاری بوده، هزینه کنیم.
این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: برای اینکه بتوانیم بحث کمبود منابع را حل کنیم، به دنبال سایر روشها نیز رفتیم که از جمله آن، فاینانسهای خارجی و طرحهایی است که می توان از نهادهای مالی خارجی و فاینانسها استفاده کرد و برآورد این است که حداقل 35 میلیارد دلار بتوان در قالب فاینانس اعتبار جذب کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر طرحهایی به میزان 15.5 میلیار د دلار مشخص شده است که در حال طی مراحل نهایی هستند که از جمله آن، ایجاد شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام، سدهای رودبار لرستان و گتوند است که از این منابع استفاده خواهند کرد.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده درآمد صادرات نفت خام در روزانه یک میلیون بشکه و همچنین صادرات فرآورده ها را در 300 هزار بشکه دیدیم، از پیش بینیهای محکم لایحه در بخش نفت سخن گفت و افزود: ظرفیت مالیاتی کشور بسیار بالاتر از 7 درصد فعلی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. اگر این میزان به 10درصد برسد، برای آن نیازمند سازمان مالیاتی مدرن و فعال هستیم.
وی با اعلام صدور مجوز استخدام 12 هزار نیروی جدید در سازمان مالیاتی و بیان اینکه هم اکنون کار جذب 3 هزار نفر انجام شده است، بیان داشت: درآمد مالیاتی در سال آینده می تواند به 55 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و از سویی درآمد حقوق گمرکی و سود بازرگانی نیز 11 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
دژپسند با اعلام پیش بینی کاهش انتشار اوراق مشارکت از 5 به 3 هزار میلیارد تومان در سال آینده، گفت: 5 هزار و 391.5 میلیارد ریال برای تملک دارایی های خوزستان اختصاص می یابد.
وی ادامه داد: از صبح امروز آقای نوبخت و معاونان این سازمان به جلسات مختلف کمیسیونهای مجلس رفتهاند تا نمایندگان را درباره تامین اعتبار طرحهای عمرانی قانع کنند.
از معاون نوبخت سئوال شد که با نمایندگان مردم خوزستان هم درباره لایحه بودجه سال آینده جلسه خواهید داشت؟ تصریح کرد: هنوز نمیدانم که با نمایندگان خوزستان جلسهای خواهیم داشت یا نه، هنوز درخواستی داده نشده اما از امروز جلسات این معاونت با نمایندگان استانهای مختلف آغاز خواهد شد.
نظر شما