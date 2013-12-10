به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ با اعلام این خبر گفت: برای ترغیب مردم به استفاده از بلیت‌های الکترونیکی تا کنون جلسه‌های متعددی را با رئیس سازمان لیگ ومسئولان فوتبال برگزار و به نتایج مثبتی دست پیدا کرده ایم.

بهروان افزود: باید با فرهنگ سازی در این مورد علاقمندان به فوتبال را تشویق کرد تا به خرید این نوع بلیت‌ها اقبال نشان دهند. البته برای موفقیت در این راه باید بستر مناسبی را مهیا کرد تا تماشاگران از رفاه بیشتری در ورزشگاه‌ها برخوردار شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، وی تاکید کرد: ما باید مانند کشورهای اروپایی برای خریدارانی که از ابتدای فصل بلیت بازی‌ها را خریداری می‌کنند تخفیف‌های 25،20،15،10 درصدی در نظر بگیریم. در این طرح به ازای خرید تعداد معینی بلیت از سوی علاقمندان در مجموع برای خریدار نیز سود مند خواهد بود.

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ بیان کرد: با توجه به این که فروش بلیت الکترونیکی از الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیاست و برای کشور ما امتیاز ویژه ای دارد باید همه مسئولان و رسانه ملی در فرهنگ سازی در این زمینه همکاری داشته باشند.

بهروان افزود: بطور مثال برای استفاده از کارت سوخت بیش از 2 سال طول کشید و رسانه ملی کلیپ‌های متعددی را در این رابطه پخش کرد تا فرهنگ استفاده از آن در بین شهروندان متداول شود. برای بلیت الکترونیکی هم باید همین زمان را صرف کرد تا در آینده به نتایج مثبتی در این مورد دست پیدا کنیم.