به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حبیبی دبیر اجرایی سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت گفت: داوری آثار بخش حجم روز چهارشنبه -20 آذر ماه- ، بخش عکس روز پنج شنبه21 آذرماه بخش نگارگری روز 23 آذرماه و آثار بخش نقاشیخط هم در روز یکشنبه 24 آذرماه توسط هیات داوران هر بخش انجام خواهد شد.

وی با اظهار امیدواری از اینکه در دوره‌های آتی هر چه بیشتر شاهد رشد کیفی آثار جشنواره باشیم، عنوان کرد: خوشبختانه در این دوره شاهد رشد کیفی آثار جشنواره نسبت به دو دوره گذشته بودیم و جشنواره سوم پربارتر و بهتر از دو دوره های قبل آغاز به کار کرد.

حبیبی ادامه داد: مخاطبان و هنرمندانی که تاکنون از نمایشگاه بازدید کرده‌اند، آنها نیز آثار جشنواره را نسبت به دوره‌های گذشته بهتر تلقی کرده و به رشد کیفی آثار اشاره کرده‌اند. البته همگان بر این نکته اذعان دارند که جشنواره هنر مقاومت نیاز به تبلیغات و اطلاع‌رسانی بیشتری وجود دارد.

وی با اشاره به حضور میهمانان خارجی در این دوره از جشنواره عنوان کرد: در مراسم افتتاحیه جشنواره سه هنرمند مطرح خارجی از کشورهای آمریکا، عمان و تاجیکستان حضور داشتند که ورک‌شاپ علمی را نیز در قالب جشنواره برگزار کردند و حضور این هنرمندان بازخورد بسیار خوبی داشت و باعث ترویج هر چه بیشتر فرهنگ مقاومت در میان هنرمندان شد.

دبیر اجرایی سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نشستی برای تعامل و تبادل میان هنرمندان خارجی و ایرانی برگزار شد و همچنین نظرات و پیشنهادات مهمانان خارجی در طول برپایی جشنواره بازخورد مثبت و سازنده‌ای در پی داشت. این درحالی است که 25 آذرماه نیز سری دوم مهمانان خارجی وارد ایران خواهند شد.

نمایشگاه سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت هم اکنون در فرهنگستان هنر گشایش یافته و همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 10 الی 19 میزبان علاقه مندان است.