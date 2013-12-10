دیدار معاون وزیر خارجه با وزیران خارجه سنگال،فلسطین،مصر و قرقیزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان معاون محترم عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان در حاشیه برگزاری چهلمین اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضوسازمان همکاریهای اسلامی در کوناکری با مانکور ایندای وزیر امور خارجه سنگال دیدار کرد.

در این دیدار وزیر امورخارجه سنگال آمادگی کشورش را برای گسترش روابط دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها اعلام نمود و توافقات بدست آمده در مذاکرت جمهوری اسلامی با 5+1 در ژنو را تبریک گفت. وی همچنین مواضع روحانی رئیس جمهور کشورمان را برای پیشبرد مسائل از طریق صلح آمیز مورد ستایش قرار داد.

در این امیر عبداللیهان ضمن ابلاغ سلامهای گرم روحانی و ظریف به همتایان سنگالی اظهار داشت : کشور سنگال در غرب آفریقا از جایگاه والائی در آفریقا برخوردار است و مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ئی به کشورهای آفریقائی بخصوص کشور سنگال دارند.

طرفین بر همکاری و توسعه هرچه بیشتر دو کشور در زمینه های سیاسی - اقتصادی - فرهنگی و بین المللی تاکید نمودند.

چهلمین اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی روز دو شنبه بعد از ظهر در کوناکری پایتخت کشور جمهوری گینه با حضور و سخنرانی پروفسور آلفا کنده رئیس جمهور این کشور گشایش یافت.

حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان به نمایندگی از جمهوری اسلامی در راس هیاتی در این نشست حضور یافته است. در مراسم افتتاحیه این نشست اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سابق سازمان ضمن ارائه گزارش در خصوص مسائل کشورهای عضو به آخرین تحولات اشاره نمود و توافقات بدست آمده در ژنو بین جمهوری اسلامی ایران و 5+1را از جانب سازمان مورد تقدیر قرار داد.

همچنین حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امورخارجه کشوورمان در ادامه دیدارها و رایزنی های خود در حاشیه اجلاس چهلمین اجلاس وزرای امورخارجه سازمان همکاریهای اسلامی با نبیل فهمی وزیر امور خارجه کشور مصر دیدار کرد.

در این دیدار مسائل مورد علاقه فی مابین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. دو طرف در این دیدار در خصوص همکاریهای منطقه ای و بویژه بر راه حل سیاسی سوریه تاکید و گفتگو نمودند.



دیدار امیرعبداللهیان با وزیر امور خارجه قرقیزستان

امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقائی وزارت امور خارجه کشورمان در حاشیه چهلمین اجلاس وزرای امورخارجه سازمان همکاریهای اسلامی در کوناکری با ارلان ایدریسوف وزیر امورخارجه کشور قزاقستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار وزیر امورخارجه قزاقستان موفقیت جمهوری اسلامی ایران را درمذاکرات 5+1 تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد این مذاکرات تا مرحله نهائی با موفقیت انجام شود.

وی با اشاره به دو مرحله میزبانی قزاقستان در گفتگوهای هسته ای نسبت به برگزاری نشست های آتی ذر کشورش ابراز تمایل و علاقمندی کرد و بر ضرورت هماهنگی هرچه بیشتر دو طرف در تحولات منطقه ای و بین المللی تاکید کرد.

امیر عبداللهیان نیز در این دیدار ضمن تبیین آخرین تحولات در گفتگو های تهران و 5+1 برپایداری جمهوری اسلامی یاران در حفظ غنی سازی بعنوان دستاوردی ملی با هدف استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تاکید کرد .

وی همچنین با اشاره به آخرین تحولات منطقه و ازجمله اوضاع سوریه بر ضرورت تمرکز بر راهکارهای سیاسی تاکید کرد.

امیر عبداللهیان افزود : گفتگو های ژنو2 در مورد سوریه در صورتی به نتیجه خواهد رسید که ورود سلاح و گروههای تروریستی به سوریه متوفق شود.



دیدار امیرعبداللهیان با وزیر امور خارجه فلسطین



حسین امیر عبداللهیان در حاشیه اجلاس چهلمین اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاریهای اسلامی در کوناکری با ریاض المالکی وزیر امور خارجه فلسطین دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار وزیر خارجه فلسطین از حمایت های همیشگی جمهوری اسلامی از مردم فلسطین تقدیر و تشکر کرد .

وی تاکید کرد : رژیم صهیو نیستی در صدد حداکثر سوء استفاده از اوضاع منطقه بویژه شرائط بحرانی سوریه است. وی با اشاره به وضعیت اسف بار انسانی در فلسطین و کاهش چشمگیر کمک های انساندوستانه برخی کشورها ، بر پیگیری حقوق مردم فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایختی قدس شریف تاکید نمود.



امیر عبداللهیان نیز در این دیدار رژیم صهیونیستی را ریشه و عامل بحران و امنیت در منطقه دانست و گفت : جمهوری اسلامی ایران به حمایت های خود از فلسطین ادامه می دهد.

وی افزود : ما معتقدیم رمز موفقیت فلسطین در مقاومت ، استقامت و پایداری نهفته است و رژیم صهیونیستی با رفتار تجاوزگرانه خود اثبات نموده که به هیچ عهد و قراری پایبند نیست.

امیر عبداللهیان با اشاره به اوضاع سوریه ، تاکید کرد : بحران سوریه مراحل پایانی خود را طی می کند و تروریستها در این کشور به پایان راه رسیده اند و راه حل در سوریه صرفا سیاسی است و ژنو 2 می تواند بستر مناسبی را برای گفتگوهای سوری - سوری فراهم سازد و در نهایت مردم سوریه در روندی دموکراتیک و با مکانیزم انتخابات نسبت به آینده خود تصمیم خواهند گرفت.