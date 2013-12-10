به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، محمدصادق اکبری ضمن بیان این مطلب افزود: طرحهای اقتصادی ارزشمندی برای ساختن آینده پرسپولیس طراحی شده است و آقای رویانیان هم ایدههای خوبی دارد اما برای اینکه طرحها به مرحله اجرا در آیند به پشتوانه مالی نیاز است که امیدواریم از طریق وامهای کم بهره تامین شود.
وی ادامه داد: مادامی که امکان خصوصیسازی پرسپولیس به شکلی که مرسوم است وجود نداشته باشد باید هزینهها را تامین کرد. در این مسیر ناچار خواهیم بود که بسترهای اقتصادی ایجاد کنیم. باشگاه پرسپولیس بیکار ننشسته است ولی برای به سرانجام رساندن پروژهها به مصوبه دولت نیاز داریم.
رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس توضیح داد: در جلسهای که پیش از این با آقای صالحی امیری داشتیم این طرحها ارائه شد که از سوی ایشان بسیار استقبال شد. با شناختی که از آقای گودرزی وجود دارد، فکر میکنم این طرحها مورد توجه ایشان هم قرار میگیرد. ما نیاز به مصوبه دولت برای دریافت وامهای کم بهره داریم تا بتوانیم در این پروژهها سرمایهگذاری کنیم و از محل درآمدها، این وام را برگردانیم.
وی افزود: سود ده بودن طرحها توسط افراد اقتصادی تائید شده است و در صورت نیاز، مشاوران اقتصادی بانکها نیز میتوانند آن را بررسی کنند. به هر حال درآمدزا شدن باشگاه حتی زمانی که طرح خصوصی سازی به مرحله انجام برسد، راهگشا خواهد بود و امیدواریم بتوانیم این طرحها را اجرایی کنیم.
اکبری خاطرنشان کرد: الآن شرایط اینگونه است که باشگاههایی مثل پرسپولیس و استقلال نمیتوانند آنطور که باید از منابع دولتی تامین شوند. نه اینکه وزارت ورزش نخواهد کمک کند یا نخواهد بودجه بدهد. وزارت هم بر اساس بودجهای که میگیرد، برای بخشهای مختلف درصد تعریف میکند اما باشگاههایی هستند که تحت عناوین دیگر به صورت غیر مستقیم منابع را دریافت میکنند و این مساله رقابت نابرابری را ایجاد میکند.
وی در ادامه افزود: مدیریت باشگاه تمام تلاش خود را برای حل مشکلات مالی انجام میدهد. محمد رویانیان حتی بسیاری اوقات سعی میکنند مشکلات را منتقل نکرده و راه حلی پیدا کنند اما پرسپولیس به عنوان مجموعهای که با شور و نشاط جامعه سر و کار دارد برای پیشبرد برنامههایش به حمایتها نیاز دارد و نمیتوان به تنهایی کارها را پیش برد.
رئیس هیات مدیره پرسپولیس در پایان گفت: در این بین باید تشکر و قدردانی ویژهای از کادر فنی و بازیکنان داشته باشیم که با وجود تمام مشکلاتی که داشتهاند با صبوری همه چیز را تحمل کرده و با تمام وجود برای موفقیت تیم و خوشحالی هواداران تلاش کردهاند.
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