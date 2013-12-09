اکبر ایرانمنش در خصوص شروع خوب این تیم در نیم فصل دوم به خبرنگار مهر اظهار داشت: ما در تعطیلات نیم فصل هم تمرینات خوبی داشتیم و هم با توجه به اینکه چند بازیکن از جمع ما جدا شده بودند توانستیم بازیکنان خوبی را خریداری کنیم و با توجه به حمایت‌هایی که از ما صورت گرفته توانسته‌ایم بهترین بازیکنانی را که می‌شد خریداری کرد را به خدمت بگیریم. بچه‌ها هم با شعار تغییر به استقبال نیم فصل دوم رفتند و بر این اساس کار را خوب شروع کردیم.

وی با اشاره به بازی روز جمعه برابر پرسپولیس گفت: مس همواره در کرمان برابر پرسپولیس خوب بازی کرده و نتیجه گرفته و این بار هم دنبال کسب نتیجه مقابل پرسپولیس هستیم. امیدواری زیادی داریم تا با حمایت هواداران خودمان بتوانیم در این بازی سخت هم نتیجه لازم را کسب کنیم.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان اضافه کرد: مسئولان صنایع مس ایران از ما به خوبی حمایت می‌کنند و ما هم تمام توان خود را به کار می‌گیرم تا تیم بتواند در بازی‌های خانگی بهترین نتایج را کسب کند و به رده‌های بالاتر جدول صعود کند.

ایرانمنش در خصوص اینکه بعد از عدم پخش تلویزیونی بازی این تیم برابر راه‌آهن شایعات زیادی مبنی بر اینکه در برخی دیدارهای خانگی مس اتفاقات غیر معمول در جریان بازی رخ خواهد داد مطرح شده است، گفت: من یک معلم و دانشگاهی هستم و هرگز اجازه کار خلاف را در باشگاه نخواهم داد. در آن بازی هم صدا و سیما مشکل داشت و به ما مربوط نمی شد. در ضمن دوربین 90 که حضور داشت. فردوسی‌پور مترصد فرصت است تا یک خطا را از دیگران ببیند. من تاکید می‌کنم که مس برای ماندن در لیگ برتر به این مسایل احتیاجی ندارد.