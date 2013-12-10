  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۴۹

با حکم مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری؛

حسین علایی مدیرعامل هواپیمایی آسمان شد

حسین علایی مدیرعامل هواپیمایی آسمان شد

حسین علایی با حکم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری مدیرعامل هواپیمایی آسمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک منبع آگاه در صندوق بازنشستگی کشوری به خبرنگار مهر گفت: با حکم ایراندخت عطاریان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری سردار دکتر حسین علایی مدیرعامل شرکت خدمات هوایی آسمان شد.

 به گفته این مقام مسئول، تخصص، تعهد و تجربیات کافی در حوزه حمل و نقل هوایی از جمله شاخصهایی است که عطاریان در انتخاب سردار علایی مد نظر قرار داده است.

سردار  علایی پیش از این در سوابق کاری خود سمتهایی همچون مدیرعامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح، قائم مقام وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک سپاه، فرمانده نیروی دریایی سپاه ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) و مدیر مسئول ماهنامه صنایع هوایی را  داشته است.

 

کد مطلب 2193027

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها