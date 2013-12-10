حسین علایی مدیرعامل هواپیمایی آسمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک منبع آگاه در صندوق بازنشستگی کشوری به خبرنگار مهر گفت: با حکم ایراندخت عطاریان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری سردار دکتر حسین علایی مدیرعامل شرکت خدمات هوایی آسمان شد.

به گفته این مقام مسئول، تخصص، تعهد و تجربیات کافی در حوزه حمل و نقل هوایی از جمله شاخصهایی است که عطاریان در انتخاب سردار علایی مد نظر قرار داده است.

سردار علایی پیش از این در سوابق کاری خود سمتهایی همچون مدیرعامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح، قائم مقام وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک سپاه، فرمانده نیروی دریایی سپاه ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) و مدیر مسئول ماهنامه صنایع هوایی را داشته است.