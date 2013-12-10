انفجار پيك نيك درمشهد خانه اي را آتش زد/ آدرس غلط باعث تاخير در امدادرسانی شد

ایوب خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: نشت گاز از پيك نيك در هنگام آشپزي و سرخ كردن پياز باعث شعله ور شدن آتش شد و با دستپاچگي و انتقال پيك نيك به فضاي بسته اتاق خواب انفجار صورت گرفت.

وي با بيان اينكه اين حادثه در بلوار بهمن مشهد رخ داد، افزود: اضطراب و عدم حفظ خونسردي بعد از شعله ور شدن آتش باعث شد تا پيك نيك از پذيرايي به اتاق خواب منتقل شود و اين اقدام باعث متصاعد شدن گاز در فضاي بسته و انفجار و آتش سوزي شود.

افسر نگهبان سازمان آتش نشاني مشهد بيان كرد: صورت و دستهاي پسر جوان اين خانواده دچار سوختگي شد كه براي مداوا به بيمارستان منتقل شد.

خجسته با بيان اينكه تاخير در اعلام حريق باز هم باعث گسترش آتش شد افزود: در صورت اعلام به موقع و حفظ خونسردي در اين حادثه خسارت كمتري به اين واحد مسكوني وارد مي شد.

وي يادآور شد: عدم حفظ خونسردی در حوادث تنها موجب بر جای گذاشتن خسارت های جانی و مالی بیشتری مي شود و این اضطراب اغلب موجب آدرس دهی اشتباه و نادرست به مرکز فرماندهی و تاخیر در رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه می شود.

وي در خصوص چگونگي اطفا حريق اين حادثه گفت: در اين عمليات براي پيشگيري از آتش سوزي برق و گاز اين واحد مسكوني قطع و آتش محاصره و از وسعت آن جلوگيري شد.

خجسته داشتن کپسول های اطفاء حریق در منازل ضروری دانست و توصيه كرد: در صورت وقوع چنين حوادثي خونسردی خود را حفظ و بلافاصله پیک نیک يا شيء شعله ور را به فضای باز منتقل كنيد و با انداختن پتو روی آن در همان لحظه اولیه، حریق را مهار كنيد.